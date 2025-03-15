Как обжаловать штрафы ТЦК — два пути обжалования штрафов

Обжалование штрафа ТЦК — юрист рассказал о двух путях
Штраф, наложенный на гражданина территориальным центром комплектования, можно обжаловать двумя путями. Для обжалования штрафа в суде гражданин должен иметь веские основания.
Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.
Первый путь обжалования штрафа от ТЦК
Адвокат Андрей Карпенко объяснил, что существует два разных пути обжалования штрафа от территориального центра комплектования за нарушение воинского учета.
Первый путь — это обжалование штрафа в рамках административной процедуры.
"Жалоба на административный акт может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня доведения его до сведения лица, которое было участником административного производства", — пояснил Карпенко.
Как можно обжаловать штраф через суд
Другой путь обжалования — через судебные инстанции.
Здесь нужно, отметил юрист, чтобы были основания для подачи судебного иска.
"Например, нарушена процессуальная составляющая этой процедуры. Например, что не по его вине в ненадлежащем состоянии почтовый ящик, в котором оставили сообщение о повестке", — отметил Андрей Карпенко.
По словам адвоката, штраф можно отменить через окружной административный суд: "Однако успех будет зависеть от содержания постановления и других факторов".
Напомним, мы ранее писали о том, как можно обжаловать штраф от ТЦК, находясь за границей.
Добавим, мы сообщали о том, как отменить штраф за повестку по почте.
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