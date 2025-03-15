Как обжаловать штрафы ТЦК — два пути обжалования штрафов

Работники ТЦК оформляют штрафы. Фото: ЖОТЦК

Штраф, наложенный на гражданина территориальным центром комплектования, можно обжаловать двумя путями. Для обжалования штрафа в суде гражданин должен иметь веские основания.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

Читайте также:

Первый путь обжалования штрафа от ТЦК

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, что существует два разных пути обжалования штрафа от территориального центра комплектования за нарушение воинского учета.

Первый путь — это обжалование штрафа в рамках административной процедуры.

"Жалоба на административный акт может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня доведения его до сведения лица, которое было участником административного производства", — пояснил Карпенко.

Как можно обжаловать штраф через суд

Другой путь обжалования — через судебные инстанции.

Здесь нужно, отметил юрист, чтобы были основания для подачи судебного иска.

"Например, нарушена процессуальная составляющая этой процедуры. Например, что не по его вине в ненадлежащем состоянии почтовый ящик, в котором оставили сообщение о повестке", — отметил Андрей Карпенко.

По словам адвоката, штраф можно отменить через окружной административный суд: "Однако успех будет зависеть от содержания постановления и других факторов".

Напомним, мы ранее писали о том, как можно обжаловать штраф от ТЦК, находясь за границей.

Добавим, мы сообщали о том, как отменить штраф за повестку по почте.