Чи має виключений з обліку повідомляти в ТЦК про зміну даних

Працівник ТЦК зі списком військовозобов’язаних. Фото: vinnitsa.info

Якщо громадянина з якихось причин виключили з військового обліку, він втрачає усі зобов’язання перед територіальним центром комплектування. Зокрема, він не повинен надавати ТЦК змінені особисті дані.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.

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Повідомлення особистих даних до ТЦК

Усі військовозобов’язані громадяни мають повідомляти територіальні центри комплектування про усі зміни особистих даних.

Йдеться, зокрема, про зміну сімейного статусу, появу дітей, зміну роботи та місця проживання і т. ін.

Та ця вимога стосується не усіх громадян чоловічої статі.

Чи має якісь зобов’язання виключений з обліку громадянин

Відповідаючи на питання громадянки, чий син раніше був виключений з військового обліку, адвокат Євген Олександрович пояснив, чи треба йому надавати в ТЦК свої нові особисті дані.

"Якщо він непридатний до військової служби iз виключенням з військового обліку, то він вже не має будь-якого відношення до ТЦК", — підкреслив юрист.

У такому випадку, запевнив адвокат, громадянин не повинен надавати територіальному центру комплектування жодні особисті дані.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть виключеного громадянина поновити на військовому обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити, якщо виключеного з військового обліку все ж повернули на облік в ТЦК.