Должен ли исключенный из учета сообщать в ТЦК об изменении данных

Работник ТЦК со списком военнообязанных. Фото: vinnitsa.info

Если гражданина по каким-то причинам исключили с воинского учета, он теряет все обязательства перед территориальным центром комплектования. В частности, он не должен предоставлять ТЦК измененные личные данные.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.

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Сообщение личных данных в ТЦК

Все военнообязанные граждане должны сообщать территориальные центры комплектования обо всех изменениях личных данных.

Речь идет, в частности, об изменении семейного статуса, появлении детей, смене работы и места жительства и т. д.

Но это требование касается не всех граждан мужского пола.

Имеет ли какие-то обязательства исключенный с учета гражданин

Отвечая на вопрос гражданки, чей сын ранее был исключен с воинского учета, адвокат Евгений Александрович объяснил, надо ли ему предоставлять в ТЦК свои новые личные данные.

"Если он непригоден к военной службе с исключением с воинского учета, то он уже не имеет какого-либо отношения к ТЦК", — подчеркнул юрист.

В таком случае, заверил адвокат, гражданин не должен предоставлять территориальному центру комплектования никакие личные данные.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли исключенного гражданина восстановить на воинском учете.

Добавим, мы сообщали о том, что делать, если исключенного с воинского учета все же вернули на учет в ТЦК.