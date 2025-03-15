Як оскаржити штрафи ТЦК — два шляхи оскарження штрафів

Працівники ТЦК оформлюють штрафи. Фото: ЖОТЦК

Штраф, накладений на громадянина територіальним центром комплектування, можна оскаржити двома шляхами. Для оскарження штрафу в суді громадянин повинен мати вагомі підстави.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

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Перший шлях оскарження штрафу від ТЦК

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, що існує два різні шляхи оскарження штрафу від територіального центру комплектування за порушення військового обліку.

Перший шлях — це оскарження штрафу в рамках адміністративної процедури.

"Скарга на адміністративний акт може бути подана протягом тридцяти календарних днів з дня доведення його до відома особи, яка була учасником адміністративного провадження", — пояснив Карпенко.

Як можна оскаржити штраф через суд

Інший шлях оскарження — через судові інстанції.

Тут потрібно, зазначив юрист, аби були підстави для подання судового позову.

"Наприклад, порушена процесуальна складова цієї процедури. Наприклад, що не з його вини у неналежному стані поштова скринька, у якій залишили повідомлення про повістку", — наголосив Андрій Карпенко.

За словами адвоката, штраф можна скасувати через окружний адміністративний суд: "Однак успіх залежатиме від змісту постанови та інших факторів".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна оскаржити штраф від ТЦК, перебуваючи за кордоном.

Додамо, ми повідомляли про те, як скасувати штраф за повістку поштою.