Погода сегодня, 15 марта, в Украине — Укргидрометцентр и Наталья Диденко

Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды на субботу, 15 марта, дали синоптики. Будет облачно. В западных областях пройдет значительный дождь, местами с мокрым снегом. В северных, а днем и в центральных областях ожидаются умеренные дожди. На остальной территории без осадков.

Об этом в пятницу, 14 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 15 марта

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер будет дуть с северо-востока, а на юге и востоке страны — с юго-запада. Скорость ветра составит 7–12 м/с. В Карпатах ночью порывы ветра местами будут достигать 15–20 м/с.

В западных и северных областях ночью и днем будет +5...+10 °С. В Ровенской, Волынской и Львовской областях столбики термометров будут держаться в пределах +2...+7 °С. На остальной территории ночью будет +6...11 °С, а днем — +12...+17 °С. На юге и востоке воздух прогреется до +22 °С.

Карта температур в Украине 15 марта 2025 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно. Ночью пройдет небольшой, а днем умеренный дождь. Преимущественно северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В области ночью и днем будет +5...+10 °С, а в столице — +6...+8 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Карта "Метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В западных областях значительный дождь и мокрый снег (I, желтый, уровень опасности).

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на выходных Украину посетит новая свежая воздушная масса арктического происхождения. В западных и большинстве северных областей температура воздуха в течение дня составит +3...+9 °С. На остальной территории Украины ожидается +12...+20 °С.

Дожди на западе и севере Украины местами будут переходить в мокрый снег. В центральных областях будет преобладать дождь. В южной части Украины и на юго-востоке осадков не предвидится.

В Киеве есть вероятность небольшого дождя. Постепенно будет холодать от +10...+12 °С до +5...+7 °С.

Напомним, в Киеве 15 марта ожидаются дожди. На дорогах может образоваться гололедица.

Также мы сообщали, что во Львове 15 марта снизится температура. Кроме того, ожидаются осадки.