Погода сьогодні, 15 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди на суботу, 15 березня, надали синоптики. Буде хмарно. У західних областях пройде значних дощ, місцями з мокрим снігом. У північних, а вдень і в центральних областях очікуються помірні дощі. На решті території без опадів.

Про це в п'ятницю, 14 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 15 березня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме з північного сходу, а на півдні та сході країни — з південного заходу. Швидкість вітру становитиме 7–12 м/с. У Карпатах уночі пориви вітру місцями сягатимуть 15–20 м/с.

У західних і північних областях уночі та вдень буде +5...+10 °С. На Рівненщині, Волині та Львівщині стовпчики термометрів триматимуться в межах +2...+7 °С. На решті території вночі буде +6...11 °С, а вдень — +12...+17 °С. На півдні та сході повітря прогріється до +22 °С.

Карта температур в Україні 15 березня 2025 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно. Уночі пройде невеликий, а вдень помірний дощ. Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. В області вночі та вдень буде +5...+10 °С, а у столиці — +6...+8 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Карта "Метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

У західних областях значний дощ та мокрий сніг (I, жовтий, рівень небезпечності).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, вихідними в Україну завітає нова свіжа повітряна маса арктичного походження. У західних і більшості північних областей температура повітря впродовж дня становитиме +3...+9 °С. На решті території України очікується +12...+20 °С.

Дощі на заході та півночі України подекуди переходитимуть у мокрий сніг. У центральних областях переважатиме дощ. У південній частині України та на південному сході опадів не передбачається.

У Києві є ймовірність невеликого дощу. Поступово холоднішатиме від +10...+12 °С до +5...+7 °С.

Нагадаємо, у Києві 15 березня очікуються дощі. На дорогах може утворитися ожеледиця.

Також ми повідомляли, що у Львові 15 березня знизиться температура. Крім того, очікуються опади.