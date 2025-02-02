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Як безкоштовно вилікувати безпліддя в Україні — що треба знати

2 лютого 2025 06:09
Андрій Плахонін - Редактор
Лікування безпліддя в Україні — які аналізи треба здавати та куди звертатися
Подружня пара в очікуванні дитини. Фото: Новини.LIVE
Андрій Плахонін - Редактор

В Україні стрімко знижується статистика народжуваності. Однією з причин є проблема безпліддя у подружніх парах. Проте, її можна вилікувати і причому зробити це безкоштовно за державними програмами.

Як безоплатно вилікувати безпліддя в Україні розповіла кандидатка медичних наук, лікар першої категорії, доцент кафедри акушерства та гінекології з 22-річним досвідом роботи Мирослава Вацик. 

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Мирослава Вацик

Лікування безпліддя за кошти НСЗУ — надія для українських родин

"Коли я бачу молоді подружжя у своєму кабінеті, їхні очі сповнені надії та тривоги водночас. За 22 роки практики я спостерігала, як змінювалися можливості лікування безпліддя, але одне залишилося незмінним — прагнення стати батьками. Сьогодні ми стоїмо перед серйозним демографічним викликом. Статистика невблаганна: кількість пологів в Україні стрімко падає — з 385 тисяч у 2000 році до 229 тисяч у 2022 році. Але за цими сухими цифрами стоять реальні історії, надії та мрії тисяч українських родин", — розповіла Мирослава Вацик.

Державна програма: перший крок до змін

Програма лікування безпліддя за кошти НСЗУ стала справжнім проривом у вітчизняній медицині. Лише за період вересень-грудень 2024 року 1 708 пар отримали шанс стати батьками завдяки безкоштовному ЕКЗ. Це не просто статистика — це 1 708 історій надії.
Міфи та реальність державних програм

""Чи дійсно безкоштовне лікування може бути якісним?" — це питання я чую чи не щодня. Відповідь однозначна: так. У сучасних медичних центрах, як-от "Мати та дитина", де було успішно проведено 513 циклів лікування, використовуються ті самі препарати, обладнання та протоколи, що й у приватних програмах", — пояснила лікарка. 

Психологічні аспекти лікування

У сучасних реаліях психоемоційний стан пацієнтів став особливо важливим фактором. Війна внесла корективи у плани багатьох людей, змусивши їх відкласти мрії про дітей через страх, стрес і невизначеність.

"Саме тому в нашому центрі ми пропонуємо не лише професійне медичне лікування, але й підтримку психолога, який допомагає знизити рівень тривоги та налаштуватися на позитивний результат", — сказала Мирослава Вацик.

Історія, що надихає

Показовою є історія 39-річної пацієнтки, яка прийшла до мене після трьох невдалих спроб ЕКЗ у приватних клініках.

"Мій гінеколог сказав, що не зможе допомогти. Вам потрібен репродуктолог," — сказала вона тоді.

"Спершу вона плакала і навіть була обурена: чому жоден із попередніх лікарів не зміг допомогти? Вона не слухала порад подруг у стилі "Поїдь на море — і все буде". Сьогодні ця жінка вже плаче від радості, побачивши серцебиття свого малюка на УЗД", — розповіла лікарка. 

Практичні кроки до мрії та необхідні обстеження

Для участі у програмі потрібно лише п'ять кроків:

  • Отримати направлення від гінеколога (код процедури 13209-00)
  • Проконсультуватися з репродуктологом (можливо онлайн)
  • Пройти необхідні обстеження
  • Взяти участь у консиліумі клініки
  • Розпочати лікування

Програма доступна для жінок до 40 років з підтвердженим діагнозом безпліддя. Важливо заздалегідь підготувати всі необхідні аналізи:

  • Для жінки необхідно підготувати наступні аналізи: клінічний аналіз крові, коагулограму та біохімічний аналіз крові — усі з терміном дії один місяць. Також потрібен загальний аналіз сечі (дійсний місяць) та ЕКГ (дійсне протягом року). Обов'язково визначити групу крові та резус-фактор, пройти обстеження на TORCH-інфекції (термін дії — рік).
  • Щодо гормональних аналізів крові (дійсні рік), то незалежно від дня циклу перевіряються АМГ, пролактин та ТТГ. На 2-5-й день циклу здаються ФСГ, ЛГ та естрадіол, а на 18-25-й день — прогестерон. Також необхідні цитологічне обстеження мазків із шийки матки (термін дії — рік), аналіз виділень (дійсний місяць) та висновок терапевта (дійсний півроку).

Чоловікові потрібно визначити групу крові та резус-фактор, здати аналізи крові на сифіліс, ВІЛ, гепатити B та C (дійсні 6 місяців), а також зробити спермограму.

Погляд у майбутнє

В умовах війни особливо важливо підтримувати надію на майбутнє. Кожна народжена дитина — це символ віри в завтрашній день, у відродження та розвиток нашої країни. Державна програма лікування безпліддя — це не просто медична послуга, це інвестиція в майбутнє України.

Якщо ви мрієте про дитину — не відкладайте. Зверніться до спеціалістів, дізнайтеся про свої можливості. Інколи один крок може змінити все життя, і сьогодні держава готова підтримати вас на цьому шляху.

Нагадаємо, у грудні заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ спрогнозував, як зміниться демографічна ситуація в Україні внаслідок війни. 

діти лікарні народжуваність лікування медична допомога безпліддя

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