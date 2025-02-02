Лечение бесплодия в Украине — какие анализы надо сдавать и куда обращаться

Супружеская пара в ожидании ребенка. Фото: Новини.LIVE

В Украине стремительно снижается статистика рождаемости. Одной из причин является проблема бесплодия в супружеских парах. Однако, ее можно вылечить и причем сделать это бесплатно по государственным программам.

Как бесплатно вылечить бесплодие в Украине рассказала кандидат медицинских наук, врач первой категории, доцент кафедры акушерства и гинекологии с 22-летним опытом работы Мирослава Вацик.

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Мирослава Вацик

Лечение бесплодия за средства НСЗУ — надежда для украинских семей

"Когда я вижу молодых супругов в своем кабинете, их глаза полны надежды и тревоги одновременно. За 22 года практики я наблюдала, как менялись возможности лечения бесплодия, но одно осталось неизменным — стремление стать родителями. Сегодня мы стоим перед серьезным демографическим вызовом. Статистика неумолима: количество родов в Украине стремительно падает - с 385 тысяч в 2000 году до 229 тысяч в 2022 году. Но за этими сухими цифрами стоят реальные истории, надежды и мечты тысяч украинских семей", — рассказала Мирослава Вацик.

Государственная программа: первый шаг к изменениям

Программа лечения бесплодия за счет НСЗУ стала настоящим прорывом в отечественной медицине. Только за период сентябрь-декабрь 2024 года 1 708 пар получили шанс стать родителями благодаря бесплатному ЭКО. Это не просто статистика - это 1 708 историй надежды.

Мифы и реальность государственных программ

""Действительно ли бесплатное лечение может быть качественным?" - этот вопрос я слышу чуть ли не каждый день. Ответ однозначный: да. В современных медицинских центрах, например "Мать и дитя", где было успешно проведено 513 циклов лечения, используются те же препараты, оборудование и протоколы, что и в частных программах", — пояснила врач.

Психологические аспекты лечения

В современных реалиях психоэмоциональное состояние пациентов стало особенно важным фактором. Война внесла коррективы в планы многих людей, заставив их отложить мечты о детях из-за страха, стресса и неопределенности.

"Именно поэтому в нашем центре мы предлагаем не только профессиональное медицинское лечение, но и поддержку психолога, который помогает снизить уровень тревоги и настроиться на положительный результат", — сказала Мирослава Вацик.

История, которая вдохновляет

Показательна история 39-летней пациентки, которая пришла ко мне после трех неудачных попыток ЭКО в частных клиниках.

"Мой гинеколог сказал, что не сможет помочь. Вам нужен репродуктолог, " — сказала она тогда.

"Сначала она плакала и даже была возмущена: почему ни один из предыдущих врачей не смог помочь? Она не слушала советов подруг в стиле "Поезжай на море - и все будет". Сегодня эта женщина уже плачет от радости, увидев сердцебиение своего малыша на УЗИ", — рассказала врач.

Практические шаги к мечте и необходимые обследования

Для участия в программе нужно всего пять шагов:

Получить направление от гинеколога (код процедуры 13209-00)

Проконсультироваться с репродуктологом (возможно онлайн)

Пройти необходимые обследования

Принять участие в консилиуме клиники

Начать лечение

Программа доступна для женщин до 40 лет с подтвержденным диагнозом бесплодия. Важно заранее подготовить все необходимые анализы:

Для женщины необходимо подготовить следующие анализы: клинический анализ крови, коагулограмму и биохимический анализ крови — все со сроком действия один месяц. Также нужен общий анализ мочи (действительный месяц) и ЭКГ (действительное в течение года). Обязательно определить группу крови и резус-фактор, пройти обследование на TORCH-инфекции (срок действия — год).

Что касается гормональных анализов крови (действительны год), то независимо от дня цикла проверяются АМГ, пролактин и ТТГ. На 2-5-й день цикла сдаются ФСГ, ЛГ и эстрадиол, а на 18-25-й день — прогестерон. Также необходимы цитологическое обследование мазков из шейки матки (срок действия — год), анализ выделений (действителен месяц) и заключение терапевта (действителен полгода).

Мужчине нужно определить группу крови и резус-фактор, сдать анализы крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты B и C (действительны 6 месяцев), а также сделать спермограмму.

Взгляд в будущее

В условиях войны особенно важно поддерживать надежду на будущее. Каждый рожденный ребенок — это символ веры в завтрашний день, в возрождение и развитие нашей страны. Государственная программа лечения бесплодия — это не просто медицинская услуга, это инвестиция в будущее Украины.

Если вы мечтаете о ребенке — не откладывайте. Обратитесь к специалистам, узнайте о своих возможностях. Иногда один шаг может изменить всю жизнь, и сегодня государство готово поддержать вас на этом пути.

Напомним, в декабре заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ спрогнозировал, как изменится демографическая ситуация в Украине в результате войны.