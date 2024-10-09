Как умерла Алия Дана Гоутон — подробности и причем здесь Бейонсе

Американская певица Алия Дана Хотон. Фото: instagram/aaliya

Легендарная певица Алия трагически погибла в авиакатастрофе на Багамах. Впрочем, в сети распространяется теория, словно арестованный рэпер P. Diddy, ее поклонник Jay-Z и певица Бейонсе причастны к смерти звезды.

Редакция Новини.LIVE делится деталями.

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Как умерла легендарная Алия?

Певица стала новым феноменом музыки R&B и всколыхнула культуру 90-х. Алия начала карьеру в 11 лет, когда выступала со своей тетей Глэдис Найт в Лас-Вегасе. Свой первый альбом Age Ain't Nothing But a Number выпустила в 1994 году. Впоследствии получила за него престижные награды — American Music Awards, Billboard Music Awards и Soul Train Awards как лучший новый исполнитель.

Второй альбом певицы One in a Million дважды стал платиновым, а третий занял "серебряное" место в рейтинге Billboard. Звезде пророчили успешное будущее, но этого не произошло.

Певица Алия. Фото: instagram/aaliya

Алия погибла в авиакатастрофе на Багамах после съемок своего клипа Rock the Boat 25 августа 2001 года. По данным MTV News, самолет взорвался от удара и разбился вскоре после взлета.

На борту находились 9 пассажиров, и все погибли. Певица умерла от тяжелых ожогов и сильного удара головой. Вместе с ней летели друг Кейт Уоллес, визажист Кристофер Мальдонадо, охранник Скотт Галлин, стилист Эрик Форман, представители Blackground Records — Дуглас Крац и Джина Смит. Пилот тоже не выжил.

Алия погибла в авиакатастрофе. Фото: AP

Следователи выяснили, что масса самолета была значительно превышена и опасна для полета. Также пилот Луис не имел разрешения управлять авиалайнером. Накануне трагедии, за 12 дней, его обвинили в хранении кокаина во Флориде, впрочем, он все отрицал. Вскрытие показало, что во время полета в его крови были и наркотики, и алкоголь.

Никто не выжил в самолете Алии. Фото: AP

Алия умерла из-за Jay-Z и Бейонсе?

В сети распространяется теория, словно музыкальный продюсер P. Diddy, рэпер Jay-Z и певица Бейонсе устроили авиакатастрофу. Речь идет о сговоре ради успеха Бейонсе. Словно таким образом ей "расчистили путь".

В то же время подозревают, что Алия тайно встречалась с Jay-Z. Поэтому также рассматривают теорию ревности, ведь практически сразу после смерти "королевы R&B" рэпер начал встречаться с Бейонсе, и в конце концов они поженились.

Какими были последние слова Алии?

Для издания The Real бойфренд певицы Дэймон Дэш рассказал, что Алия сказала ему напоследок. Они разговаривали перед ее вылетом на том самолете.

"Она сказала: "Мне не нравится этот самолет". Я подумал: "Не зацикливайся на этом". Она сказала: "Знаешь, я должна это сделать", — рассказал Деш.

С кем встречалась Алия?

Певица никогда не выходила замуж, но неоднократно влюблялась.

В 15 лет встречалась с певцом Р. Келли, которому тогда было 27 лет. Они решили пожениться, и мужчина за 500 долларов подделал ее паспорт, сменив возраст на совершеннолетний. Однако их брак был расторгнут родителями. В настоящее время Р.Келли приговорен к 30 годам пребывания в тюрьме за рэкет и секс-торговлю.

Звезде приписывали многие романы с известными звездами. Впрочем, наиболее длительный был с соучредителем музыкального лейбла Roc-A-Fella Дэймоном Дешем, который он создал вместе с уже упомянутым Jay-Z. После смерти Алли Дэймон заявил, что хотел бы, чтобы она стала его женой.

"Она была лучшим человеком, которого я когда-либо знал… Я никогда в жизни не встречал такого человека, как она. Мы бесспорно собирались пожениться. Она была единственной — она определенно была единственной для меня. Это не было официальное предложение, мы только говорили об этом, понимаете? — сказал он.

Напомним, в сети распространяется интервью арестованного репера, в котором он намекает на насилие над женщинами. Стало известно, в каких условиях держат P. Diddy, подозреваемого в сутенерстве и рэкете.

Также мы рассказывали, как умер Майкл Джексон и при чем здесь скандальный репер. Кроме того, P. Diddy подозревают в растлении Джастина Бибера. Сам молодой артист и рэпер Канье Вест неоднократно намекали на это в своем творчестве.