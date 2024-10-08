Скандал з P. Diddy — репер раніше натякав, що відбувається на його вечірках

Жінок варто тримати "на замку" — у мережі з'явилось скандальне інтерв'ю P. Diddy
Після арешту репера P. Diddy у мережі знайшли його інтерв'ю за 2002 рік. У ньому музичний магнат нібито жартував про те, що жінок на вечірках потрібно замикати на замок.
Про це повідомляє Page Six.
P. Diddy про свої вечірки
Репер розповів ведучому Конану О'Брайену про деталі своїх вечірок.
"Тут достатньо жінок. Ви повинні дати жінкам те, що їм потрібно. Ви повинні піклуватися про своїх жінок", — розповідав P. Diddy.
Репер додав, що на його вечірках багато алкоголю і води
"Багато жінок вживають напої на вечірках, тож якщо у вас немає того, що їм потрібно — вони підуть. Щоб утримати їх там, вам потрібні замки на дверях", — нібито пожартував репер.
У вересні P. Diddy заарештували. Йому висувають звинувачення у насиллі, торгівлі людьми, хабарництві і перешкоджанні правосуддю. Реперу загрожує щонайменше 15 років ув'язнення. Втім, він не визнає висунуті звинувачення.
Раніше з'явилася теорія, що Джастін Бібер та Каньє Вест намагались розповісти світу про злочини P. Diddy у своїх піснях та кліпах. А також українська телеведуча Катерина Осадча прокоментувала скандал із P. Diddy.
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