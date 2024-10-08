Скандал з P. Diddy — репер раніше натякав, що відбувається на його вечірках

Американський музичний продюсер та репер P. Diddy. Фото: Reuters

Після арешту репера P. Diddy у мережі знайшли його інтерв'ю за 2002 рік. У ньому музичний магнат нібито жартував про те, що жінок на вечірках потрібно замикати на замок.

Про це повідомляє Page Six.

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P. Diddy про свої вечірки

Репер розповів ведучому Конану О'Брайену про деталі своїх вечірок.

"Тут достатньо жінок. Ви повинні дати жінкам те, що їм потрібно. Ви повинні піклуватися про своїх жінок", — розповідав P. Diddy.

Репер додав, що на його вечірках багато алкоголю і води

"Багато жінок вживають напої на вечірках, тож якщо у вас немає того, що їм потрібно — вони підуть. Щоб утримати їх там, вам потрібні замки на дверях", — нібито пожартував репер.

P. Diddy пожартував, що замикає двері під час вечірок. Фото: скриншот інтерв'ю

У вересні P. Diddy заарештували. Йому висувають звинувачення у насиллі, торгівлі людьми, хабарництві і перешкоджанні правосуддю. Реперу загрожує щонайменше 15 років ув'язнення. Втім, він не визнає висунуті звинувачення.

Раніше з'явилася теорія, що Джастін Бібер та Каньє Вест намагались розповісти світу про злочини P. Diddy у своїх піснях та кліпах. А також українська телеведуча Катерина Осадча прокоментувала скандал із P. Diddy.