Вілла Сміта підозрюють у розбещенні власного сина разом з P. Diddy — деталі

Американський актор Вілл Сміт. Фото: instagram/willsmith

Під шквал хейту потрапив американський актор Вілл Сміт. Після арешту музичного продюсера P. Diddy у мережі почались ширитись теорії змови. Одна з них стосується Сміта та його сина.

Редакція Новини.LIVE розповідає страхітливі плітки.

Читайте також:

Вілла Сміта підозрюють у розбещенні власного сина разом з P. Diddy

У мережі шириться теорія, немов Вілл Сміт приходив на "білі вечірки" P. Diddy разом з сином Джейденом. Люди думають, що він змушував його брати участь у гомосексуальних діях. Водночас немає ніяких доказів щодо цих підозр.

За теорією, посилаються на дивні стосунки Вілла з сином. Адже актор часто привселюдно цілував його в губи. Це відбувалось і на червоних доріжках, і на телешоу. На таку любов тата, Джейден намагався реагував скептично і намагався втекти.

Водночас користувачі знайшли і старе відео сина Сміта зі співаком Джастіном Бібером. На ньому Джейден прилаштовується позаду друга і сміється, немов це жарт.

@metropolesoficial Está acontecendo o festival #Coachella neste final de semana, na Califórnia, e os cantores #JustinBieber e #JadenSmith se encontram. O que chamou atenção dos internautas foi o cumprimento dos brothers. O filho de Will Smith cumprimentou o amigo com um abraço por trás e Justin, ao descobrir quem era, deu beijo no rosto do brother. #EntreteNews ♬ som original - Metrópoles Oficial

Давня дружба Вілла Сміта та P. Diddy

Американський актор почав товаришувати з нині заарештованим репером наприкінці 1990-х. Вони разом ходили на вечірки та навіть одночасно випустили сингли — P. Diddy у 1996 році та Will Smith у 1997 році.

Вілл Сміт та P. Diddy. Фото: instagram.com/naughtynoughties

Також у 2008 році позували на червоній доріжці прем'єри Columbia Pictures зі своїми родинами. На фото — P. Diddy з сином Крістіаном Комбсом, Вілл Сміт з Джейденом та актор Тайріз Гібсон.

Вілл Сміт та P. Diddy з синами. Фото: instagram.com/naughtynoughties

Також P. Diddy публічно підтримав свого старого друга після церемонії "Оскар" у 2022 році. Він виправдав актора, який привселюдно вдарив ведучого премії через невдалий жарт над його онкохворою дружиною.

Вілл Сміт на "білих вечірках" P. Diddy

У мережі з'явилось фото актора з 2004 року. Тоді він відвідав світський раут від заарештованого нині репера. Саме цього вечора влаштували фуршет із грудей оголеної жінки.

Водночас зірок зовсім не здивували такі розваги. На світлині вони мають спокійний вигляд, немов це буденність.

Нагадаємо, шириться теорія змови, немов репер P. Diddy вчиняв сексуальне насильство стосовно 15 річного Джастіна Бібера.

Стало відомо, що Бейонсе також, ймовірно, причетна до цих злочинів. Раніше з'явилася теорія, що Джастін Бібер та Каньє Вест намагались розповісти світу про злочини P. Diddy у своїх піснях та кліпах.

Також українська телеведуча Катерина Осадча прокоментувала скандал в Голлівуді.