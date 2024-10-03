Бейонсе потрапила під шквал хейту через P. Diddy — фото

Американська співачка Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

Американська співачка Бейонсе потрапила в епіцентр скандалу через арешт музичного продюсера P. Diddy. Зірка — близька подруга підозрюваного у сексуальному насильстві, сутенерстві та рекеті. Колишні прихильники обурені її ймовірною причетністю до деяких злочинів і тому активно хейтять артистку в соцмережах.

Негативні відгуки користувачі залишають в Instagram.

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Американську зірку користувачі соцмереж підозрюють у багатьох злочинах. Кількість теорій змови щоденно збільшується. Колишні фанати Бейонсе вірять, що вона разом з заарештованим P. Diddy та її чоловіком Jay-Z вбивали зірок. Такі зашифровані сенси вони знайшли у піснях.

Також люди переконані, що співачка брала участь у сексуальному насильстві на "білих вечірках" P. Diddy. Всі свої припущення та думки вони висловили у коментарях під останніми дописами. Також фанатів обурює мовчання Бейонсе щодо арешту її друга.

Коментарі під дописом Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

Ми знаємо, хто ти насправді дівчинко...

Будь-що, крім реагування на ситуацію.

Ти більше не подобаєшся.

Джинси йдуть з тілом?

Я боюся виграти Греммі і не подякувати Бейонсе...

Алія — справжня королева!

Що ти зробила з Майклом Джексоном? Поверни нам Майкла Джексона!

Нам не байдуже! Ми хочемо справедливості!

Нагадаємо, ми розповідали детально, чому Бейонсе звинувачують у вбивстві Майкла Джексона. Також репер Каньє Вест та співак Джастін Бібер у своїх кліпах натякали на злочинну діяльність P. Diddy.

Раніше стали відомі всі деталі проведення "білих вечірок", які були шляхом до успіху та насильства.