Бейонсе жестоко разнесли хейтеры на фоне скандала с P. Diddy
Американская певица Бейонсе попала в эпицентр скандала из-за ареста музыкального продюсера P. Diddy. Звезда — близкая подруга подозреваемого в сексуальном насилии, сутенерстве и рэкете. Бывшие поклонники возмущены ее вероятной причастностью к некоторым преступлениям и потому активно хейтят артистку в соцсетях.
Отрицательные отзывы пользователи оставляют в Instagram.
Бейонсе попала под шквал хейта из-за P. Diddy
Американскую звезду пользователи соцсетей подозревают во многих преступлениях. Количество теорий сговора ежедневно увеличивается. Бывшие фанаты Бейонсе верят, что она вместе с арестованным P. Diddy и ее мужем Jay-Z убивали звезд. Такие зашифрованные смыслы они обнаружили в песнях.
Также люди уверены, что певица принимала участие в сексуальном насилии на "белых вечеринках" P. Diddy. Все свои предположения и мнения они высказали в комментариях под последними сообщениями. Также фанатов возмущает молчание Бейонсе по поводу ареста ее друга.
- Мы знаем, кто ты на самом деле девочка...
- Все что угодно, кроме реагирования на ситуацию.
- Ты больше не нравишься.
- Джинсы уходят с телом?
- Я боюсь выиграть Грэмми и не поблагодарить Бейонсе...
- Алия — настоящая королева!
- Что ты сделала с Майклом Джексоном? Верни нам Майкла Джексона!
- Нам не безразлично! Мы хотим справедливости!
Напомним, мы рассказывали подробно, почему Бейонсе обвиняют в убийстве Майкла Джексона. Также рэпер Канье Вест и певец Джастин Бибер в своих клипах намекали на преступную деятельность P. Diddy.
Ранее стали известны все детали проведения "белых вечеринок", которые были путем к успеху и насилию.
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