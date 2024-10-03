Бейонсе попала под шквал хейта из-за P. Diddy.

Американская певица Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

Американская певица Бейонсе попала в эпицентр скандала из-за ареста музыкального продюсера P. Diddy. Звезда — близкая подруга подозреваемого в сексуальном насилии, сутенерстве и рэкете. Бывшие поклонники возмущены ее вероятной причастностью к некоторым преступлениям и потому активно хейтят артистку в соцсетях.

Отрицательные отзывы пользователи оставляют в Instagram.

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Американскую звезду пользователи соцсетей подозревают во многих преступлениях. Количество теорий сговора ежедневно увеличивается. Бывшие фанаты Бейонсе верят, что она вместе с арестованным P. Diddy и ее мужем Jay-Z убивали звезд. Такие зашифрованные смыслы они обнаружили в песнях.

Также люди уверены, что певица принимала участие в сексуальном насилии на "белых вечеринках" P. Diddy. Все свои предположения и мнения они высказали в комментариях под последними сообщениями. Также фанатов возмущает молчание Бейонсе по поводу ареста ее друга.

Комментарии под сообщением Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

Мы знаем, кто ты на самом деле девочка...

Все что угодно, кроме реагирования на ситуацию.

Ты больше не нравишься.

Джинсы уходят с телом?

Я боюсь выиграть Грэмми и не поблагодарить Бейонсе...

Алия — настоящая королева!

Что ты сделала с Майклом Джексоном? Верни нам Майкла Джексона!

Нам не безразлично! Мы хотим справедливости!

Напомним, мы рассказывали подробно, почему Бейонсе обвиняют в убийстве Майкла Джексона. Также рэпер Канье Вест и певец Джастин Бибер в своих клипах намекали на преступную деятельность P. Diddy.

Ранее стали известны все детали проведения "белых вечеринок", которые были путем к успеху и насилию.