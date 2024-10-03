Скандал з P.Diddi — Катерина Осадча різко відреагувала

Майже з усіма знайома — Осадча різко відреагувала на скандал з P. Diddy
Телеведуча та громадська діячка Катерина Осадча висловила свою думку про скандал з американським музичним продюсером P. Diddy. Репера звинувачують у сексуальному насильстві, сутенерстві та рекеті.
Свою позицію Осадча висловила у коментарі Новини.LIVE.
Катерина Осадча висловилася про скандал з P. Diddy
Скандальна новина про можливі злочини P. Diddy сколихнула увесь світ. Кількість позовів проти репера зростає, а кожного дня відкриваються нові жахливі подробиці про його так звані "білі вечірки".
Свого часу Катерина Осадча встигла познайомитися та взяти інтерв'ю майже з усіма зірками, які опинилися в списку підозрюваних у справі продюсера.
Ведуча встигла поспілкуватися з Джастіном Тімберлейком, Періс Гілтон та іншими. Деякі з цих зірок навіть приїздили до України, наприклад, як Бейонсе та Ріанна.
На думку ведучої, дуже прикро, що лише через стільки років на поверхню вспливають такі шокуючі подробиці.
"Це відбувалося протягом останніх тридцяти років. І те, що це тільки зараз почали розслідувати... Так, є певні причини через американське законодавство. Але я впевнена, що про це знали давно. Те, що це стало відомо зараз, мене це засмучує. Якщо є настільки відкладені злочини, то тоді про злочини, які відбуваються зараз ми дізнаємося через 30 років.
Так не має бути. Звичайно, є це бажання правосуддя, того, щоб усе було по закону. Але те, що це відбувається з таким величезним запізненням, це відкладене правосуддя", — висловилася Осадча.
До того ж, телеведуча припускає, що є причини, з яких ця справа розпочалася саме зараз. Цілком імовірно, що в такий спосіб у Сполучених Штатах намагаються відволікти увагу від чогось більш значущого.
"Моє припущення, що це на передодні виборів. Або відволікають увагу від чогось", — додала Катерина.
Тим часом у мережі на співачку Бейонсе обрушився шквалт критики після гучного скандалу з P. Diddy.
Окрім того, користувачі активно обговорюють те, що Бейонсе разом з чоловіком та P. Diddy можуть бути причетні до смерті Майкла Джексона та інших зірок.
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