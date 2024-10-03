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Майже з усіма знайома — Осадча різко відреагувала на скандал з P. Diddy

3 жовтня 2024 19:41
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Скандал з P.Diddi — Катерина Осадча різко відреагувала
Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Телеведуча та громадська діячка Катерина Осадча висловила свою думку про скандал з американським музичним продюсером P. Diddy. Репера звинувачують у сексуальному насильстві, сутенерстві та рекеті.

Свою позицію Осадча висловила у коментарі Новини.LIVE.

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Катерина Осадча висловилася про скандал з P. Diddy

Скандальна новина про можливі злочини P. Diddy сколихнула увесь світ. Кількість позовів проти репера зростає, а кожного дня відкриваються нові жахливі подробиці про його так звані "білі вечірки". 

Свого часу Катерина Осадча встигла познайомитися та взяти інтерв'ю майже з усіма зірками, які опинилися в списку підозрюваних у справі продюсера.

Ведуча встигла поспілкуватися з Джастіном Тімберлейком, Періс Гілтон та іншими. Деякі з цих зірок навіть приїздили до України, наприклад, як Бейонсе та Ріанна. 

Катерина Осадча з Мілою Куніс та Джастіном Тімберлейком
Осадча брала інтерв'ю і Куніс та Тімберлейка. Фото: instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча та Періс Гілтон
Катерина Осадча і Періс Гілтон. Фото: instagram.com/kosadcha

На думку ведучої, дуже прикро, що лише через стільки років на поверхню вспливають такі шокуючі подробиці.

"Це відбувалося протягом останніх тридцяти років. І те, що це тільки зараз почали розслідувати... Так, є певні причини через американське законодавство. Але я впевнена, що про це знали давно. Те, що це стало відомо зараз, мене це засмучує. Якщо є настільки відкладені злочини, то тоді про злочини, які відбуваються зараз ми дізнаємося через 30 років.

Так не має бути. Звичайно, є це бажання правосуддя, того, щоб усе було по закону. Але те, що це відбувається з таким величезним запізненням, це відкладене правосуддя", — висловилася Осадча.

До того ж, телеведуча припускає, що є причини, з яких ця справа розпочалася саме зараз. Цілком імовірно, що в такий спосіб у Сполучених Штатах намагаються відволікти увагу від чогось більш значущого.

"Моє припущення, що це на передодні виборів. Або відволікають увагу від чогось", — додала Катерина.

Тим часом у мережі на співачку Бейонсе обрушився шквалт критики після гучного скандалу з P. Diddy.

Окрім того, користувачі активно обговорюють те, що Бейонсе разом з чоловіком та P. Diddy можуть бути причетні до смерті Майкла Джексона та інших зірок.

скандал секс-скандал шоу-бізнес Катерина Осадча P.Diddi

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