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Почти со всеми знакома — Осадчая резко отреагировала на скандал с P. Diddy

3 октября 2024 19:41
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Скандал с P.Diddi — Екатерина Осадчая резко отреагировала
Екатерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Телеведущая и общественная деятельница Екатерина Осадчая высказала свое мнение о скандале с американским музыкальным продюсером P. Diddy. Рэпера обвиняют в сексуальном насилии, сутенерстве и рэкете.

Свою позицию Осадчая высказала в комментарии Новини.LIVE.

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Екатерина Осадчая высказалась о скандале с P. Diddy

Скандальная новость о возможных преступлениях P. Diddy всколыхнула весь мир. Количество исков против рэпера растет, а каждый день открываются новые ужасающие подробности о его так называемых "белых вечеринках".

В свое время Екатерина Осадчая успела познакомиться и взять интервью почти со всеми звездами, оказавшимися в списке подозреваемых по делу продюсера.

Ведущая успела пообщаться с Джастином Тимберлейком, Пэрис Хилтон и другими. Некоторые из этих звезд даже приезжали в Украину, например, как Бейонсе и Рианна. 

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Осадчая с Кунис и Тимберлейком. Фото: instagram.com/kosadcha
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Екатерина Осадчая и Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/kosadcha

По мнению ведущей, очень досадно, что только спустя столько лет на поверхность всплывают такие шокирующие подробности.

"Это происходило в течение последних тридцати лет. И то, что это только сейчас начали расследовать... Да, есть определенные причины из-за американского законодательства. Но я уверена, что об этом знали давно. То, что это стало известно сейчас, меня это расстраивает. Если есть настолько отложенные преступления, то тогда о преступлениях, которые происходят сейчас мы узнаем через 30 лет.

Так не должно быть. Конечно, есть это желание правосудия, того, чтобы все было по закону. Но то, что это происходит с таким огромным опозданием, это отложенное правосудие", — высказалась Осадчая.

К тому же телеведущая предполагает, что есть причины, по которым это дело началось именно сейчас. Не исключено, что таким образом в Соединенных Штатах пытаются отвлечь внимание от чего-нибудь более значимого.

"Мое предположение, что это накануне выборов. Или отвлекают внимание от чего-то", — добавила Екатерина.

Тем временем в сети на певицу Бейонсе обрушился шквал критики после громкого скандала с P. Diddy.

Кроме того, пользователи активно обсуждают то, что Бейонсе вместе с мужем и P. Diddy могут быть причастны к смерти Майкла Джексона и других звезд.

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