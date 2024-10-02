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Понад 100 людей звинуватили P. Diddy — скільки років наймолодшій жертві

2 жовтня 2024 23:30
Валерія Соколенко - Редактор
Наймолодшій жертві P. Diddy було лише 9 років — скільки ще позовів подали проти репера
Американський репер та музичний продюсер P. Diddy. Фото: instagram/pdiddypuffy
Валерія Соколенко - Редактор

Справа скандального музичного продюсера P.Diddy набирає обертів. Позовів проти артиста стає все більше. Ще 120 людей звинуватили його в сексуальному насильстві. 

Про це повідомив адвокат заявників Тоні Базбі на пресконференції. Детально про все написали журналісти The Washington Post.

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Ще 120 людей подадуть позови зі звинувачення у насильстві. Справа репера P. Diddy, справжнє ім'я якого Шон Комбс, стає дедалі бруднішою. 

Один з адвокатів позивачів Ван Арсдейл розповів, що серед ймовірних жертв приблизно рівна кількість жінок і чоловіків. На момент насильства їм було від 9 до 38 років. P. Diddy звинувачують у тому, що він скоїв ці злочини у період 2000-х і 2010-х років. Саме тоді він був на піку слави. 

Американський репер та музичний продюсер P. Diddy
Проти P. Diddy подали ще 120 позовів. Фото: instagram/pdiddypuffy

У справі йдеться про те, що репер вчиняв насильство у готелях і приватних будинках, на вечірках і прослуховуваннях. Понад половина заявників зверталися до поліції та лікарень, де в крові деяких знаходили транквілізатори. Репер також погрожував своїм жертвам та платив за мовчання. 

Більшість постраждалих — афроамериканці. 25 позивачів на момент злочину проти них були неповнолітніми.

Загалом юридична фірма отримала за десять днів понад 3000 звернень. Втім, лише 120 вдалось підтвердити.

P. Diddy знущався над дев'ятирічною дитиною
Наймолодшій жертві P. Diddy було лише дев'ять років. Фото: instagram/pdiddypuffy 

Нагадаємо, що перші звинувачення проти P. Diddy з'явились у 2023 році. У березні поліція обшукала дім репера та знайшла вогнепальну зброю, наркотики та тисячі пляшок лубрикантів і дитячої олії. Його заарештували, хоча він і заперечує звинувачення у сексуальному насильстві.

Також ми писали, що артисти Каньє Вест та Джастін Бібер багато років натякали на злочини P. Diddy. Також репера разом з Бейонсе підозрюють у вбивстві Майкла Джексона. Водночас у мережі ширяться плітки, немов у відомих серіалах також були посилання на злочинний світ Голлівуду. 

США секс-скандал згвалтування P.Diddy

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