Самой молодой жертве P. Diddy было всего 9 лет — сколько исков подали против рэпера.

Американский рэппер и музыкальный продюсер P. Diddy. Фото: instagram/pdiddypuffy

Дело скандального музыкального продюсера P.Diddy набирает обороты. Исков против артиста становится все больше. Еще 120 человек обвинили его в сексуальном насилии.

Об этом сообщил адвокат заявителей Тони Базби на пресс-конференции. Подробно обо всем написали журналисты The Washington Post.

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Самой молодой жертве P. Diddy было всего 9 лет

Еще 120 человек подадут иски по обвинению в насилии. Дело рэпера P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, становится все грязнее.

Один из адвокатов истцов Ван Арсдейл рассказал, что среди вероятных жертв примерно равное количество женщин и мужчин. На момент насилия им было от 9 до 38 лет. P. Diddy обвиняют в том, что он совершил эти преступления в период 2000-х и 2010-х годов. В это время он был на пике славы.

Против P. Diddy подали еще 120 исков. Фото: instagram/pdiddypuffy

В деле говорится, что рэпер совершал насилие в гостиницах и частных домах, на вечеринках и прослушиваниях. Более половины заявителей обращались в полицию и больницы, где в крови некоторых находили транквилизаторы. Рэпер также угрожал своим жертвам и платил за молчание.

Большинство пострадавших — афроамериканцы. 25 истцов к моменту преступления против них были несовершеннолетними.

В общей сложности юридическая фирма получила за десять дней более 3000 обращений. Впрочем, только 120 удалось подтвердить.

Самой молодой жертве P. Diddy было всего девять лет. Фото: instagram/pdiddypuffy

Напомним, что первые обвинения против P. Diddy появились в 2023 году. В марте полиция обыскала дом репера и нашла огнестрельное оружие, наркотики и тысячи бутылок лубрикантов и детского масла. Его арестовали, хотя он и отрицает обвинения в сексуальном насилии.

Также мы писали, что артисты Канье Вест и Джастин Бибер много лет намекали на преступления P. Diddy. Также репера вместе с Бейонсе подозревают в убийстве Майкла Джексона. В то же время в сети ходят сплетни, словно в известных сериалах также были ссылки на преступный мир Голливуда.