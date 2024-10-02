Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Более 100 человек обвинили P. Diddy — сколько лет самой молодой жертве arrow

Более 100 человек обвинили P. Diddy — сколько лет самой молодой жертве

2 октября 2024 23:30
Валерия Соколенко - Редактор
Самой молодой жертве P. Diddy было всего 9 лет — сколько исков подали против рэпера.
Американский рэппер и музыкальный продюсер P. Diddy. Фото: instagram/pdiddypuffy
Валерия Соколенко - Редактор

Дело скандального музыкального продюсера P.Diddy набирает обороты. Исков против артиста становится все больше. Еще 120 человек обвинили его в сексуальном насилии.

Об этом сообщил адвокат заявителей Тони Базби на пресс-конференции. Подробно обо всем написали журналисты The Washington Post.

Читайте также:

Самой молодой жертве P. Diddy было всего 9 лет

Еще 120 человек подадут иски по обвинению в насилии. Дело рэпера P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, становится все грязнее.

Один из адвокатов истцов Ван Арсдейл рассказал, что среди вероятных жертв примерно равное количество женщин и мужчин. На момент насилия им было от 9 до 38 лет. P. Diddy обвиняют в том, что он совершил эти преступления в период 2000-х и 2010-х годов. В это время он был на пике славы.

Американский рэпер и музыкальный продюсер P. Diddy
Против P. Diddy подали еще 120 исков. Фото: instagram/pdiddypuffy

В деле говорится, что рэпер совершал насилие в гостиницах и частных домах, на вечеринках и прослушиваниях. Более половины заявителей обращались в полицию и больницы, где в крови некоторых находили транквилизаторы. Рэпер также угрожал своим жертвам и платил за молчание.

Большинство пострадавших — афроамериканцы. 25 истцов к моменту преступления против них были несовершеннолетними.

В общей сложности юридическая фирма получила за десять дней более 3000 обращений. Впрочем, только 120 удалось подтвердить.

P. Diddy издевался над девятилетним ребенком
Самой молодой жертве P. Diddy было всего девять лет. Фото: instagram/pdiddypuffy

Напомним, что первые обвинения против P. Diddy появились в 2023 году. В марте полиция обыскала дом репера и нашла огнестрельное оружие, наркотики и тысячи бутылок лубрикантов и детского масла. Его арестовали, хотя он и отрицает обвинения в сексуальном насилии.

Также мы писали, что артисты Канье Вест и Джастин Бибер много лет намекали на преступления P. Diddy. Также репера вместе с Бейонсе подозревают в убийстве Майкла Джексона. В то же время в сети ходят сплетни, словно в известных сериалах также были ссылки на преступный мир Голливуда.

США секс-скандал изнасилование P.Diddy

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:33 Сборная Украины из-за травм осталась без четырех игроков перед Лигой Наций

00:30 Финансирование ТЦК — какие реальные зарплаты получают работники центров

00:08 В AP видят отступление из Угледара следствием отказа Украине атаковать вглубь РФ

00:07 Нардеп заявила, что прожиточный минимум в бюджете занижен втрое

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления

23:56 Энергетикам удалось восстановить питание поврежденной линии ЗАЭС

23:53 Во Львове судили военного, который начислял премии нетрезвым подчиненным

23:52 Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову и показал последствия

23:38 Повестки Укрпочтой — в ТЦК заявили, что в случае игнорирования объявят в розыск

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Срочная новость

23:33 По всей Украине взвыли сирены — враг устроил мощную атаку БпЛА

00:33 Сборная Украины из-за травм осталась без четырех игроков перед Лигой Наций

00:30 Финансирование ТЦК — какие реальные зарплаты получают работники центров

00:08 В AP видят отступление из Угледара следствием отказа Украине атаковать вглубь РФ

00:07 Нардеп заявила, что прожиточный минимум в бюджете занижен втрое

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления

23:56 Энергетикам удалось восстановить питание поврежденной линии ЗАЭС

23:53 Во Львове судили военного, который начислял премии нетрезвым подчиненным

23:52 Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову и показал последствия

23:38 Повестки Укрпочтой — в ТЦК заявили, что в случае игнорирования объявят в розыск

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Срочная новость

23:33 По всей Украине взвыли сирены — враг устроил мощную атаку БпЛА

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября