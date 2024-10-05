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Отдал сына в руки P. Diddy — какие отношения у Вилла Смита с арестованным репером

5 октября 2024 07:50
Валерия Соколенко - Редактор
Вилла Смита подозревают в развращении собственного сына вместе с P. Diddy — детали
Американский актер Уилл Смит. Фото: instagram/willsmith
Валерия Соколенко - Редактор

Под шквал хейта попал американский актер Уилл Смит. После ареста музыкального продюсера P. Diddy в сети начали распространяться теории заговора. Одна из них касается Смита и его сына.

Редакция Новини.LIVE рассказывает устрашающие сплетни.

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Вилла Смита подозревают в развращении собственного сына вместе с P. Diddy

В сети распространяется теория, словно Уилл Смит приходил на "белые вечеринки" P. Diddy вместе с сыном Джейденом. Люди полагают, что он заставлял его участвовать в гомосексуальных действиях. В то же время нет никаких доказательств этих подозрений.

По теории ссылаются на странные отношения Вилла с сыном. Ведь актер часто публично целовал его в губы. Это происходило и на красных дорожках, и на телешоу. На такую любовь папы, Джейден реагировал скептически и пытался скрыться.

В то же время пользователи обнаружили и старое видео сына Смита с певцом Джастином Бибером. На нем Джейден пристраивается позади друга и смеется, словно это шутка.

@metropolesoficial

Есть acontecendo о festivalе #Coachella neste final de semana, в Калифорнии, и о cantores #JustinBieber и #JadenSmith . O чтение атмосферы dos internautas foi o cumprimento dos brothers. О filho de Will Smith cumprimentou o amic com um abraço por tras e Justin, ao увлечь quem era, deu beijo no rosto do brother. #EntreteNews

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Давняя дружба Вилла Смита и P. Diddy

Американский актер начал дружить с ныне арестованным репером в конце 1990-х. Они вместе ходили на вечеринки и даже одновременно выпустили синглы — P. Diddy в 1996 году и Will Smith в 1997 году.

Вилл Смит и P. Diddy давно дружат
Вилл Смит и P. Diddy. Фото: instagram.com/naughtynoughties

Также в 2008 году позировали на красной дорожке премьеры Columbia Pictures со своими семьями. На фото — P. Diddy с сыном Кристианом Комбсом, Уилл Смит с Джейденом и актер Тайриз Гибсон.

Вилл Смит и P. Diddy на красной дорожке
Вилл Смит и P. Diddy с сыновьями. Фото: instagram.com/naughtynoughties

Также P. Diddy публично поддержал своего старого друга после церемонии "Оскар" в 2022 году. Он оправдал актера, который публично ударил ведущего премии из-за неудачной шутки над его онкобольной женой.

Уилл Смит на "белых вечеринках" P. Diddy

В сети появилось фото актера с 2004 года. Тогда он посетил светский раут от арестованного ныне репера. Именно в этот вечер устроили фуршет из груди обнаженной женщины.

В то же время, звезд совсем не удивили такие развлечения. На фотографии они выглядят спокойно, словно это обыденность.

Напомним, ширится теория заговора, словно репер P. Diddy совершал сексуальное насилие в отношении 15-летнего Джастина Бибера.

Стало известно, что Бейонсе также, вероятно, причастна к этим преступлениям. Ранее появилась теория, что Джастин Бибер и Канье Вест пытались рассказать миру о преступлениях P. Diddy в своих песнях и клипах.

Также украинская телеведущая Екатерина Осадчая прокомментировала скандал в Голливуде.

дети секс-скандал Голливуд Уилл Смит P. Diddy

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