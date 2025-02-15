Контракт в ВСУ для 18-летних: что предлагают молодежи за службу

Молодежь мотивируют служить в ВСУ. Фото: из открытых источников

Руководство государства во время военного положения и мобилизации решило мотивировать молодежь подписывать контракт и идти в армию, создав особые условия для службы мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Для них и выделяют огромные выплаты, и им разрешат выехать из страны, но только придется служить на фронте, а за нарушение контракта — возмещать из своего кармана.

Детальный разбор постановления правительства, чем оно привлекает молодежь и чем пугает — в аналитике юриста АО "Верити Групп" Владислава Лукьяненко для Новини.LIVE.

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Условия контракта для 18-25 летних

Кабинет Министров Украины опубликовал постановление от 11.02.2025 г. № 153, которое определяет условия экспериментального проекта по контрактам для 18-25 летних. Этим постановлением решили повысить мотивацию к прохождению службы в ВСУ некоторых категорий граждан, а именно молодежи, которая пока не подлежит мобилизации.

Но есть ряд особенностей, на которых акцентирует внимание юрист. Контракт заключается для прохождения службы по таким штатным должностям:

стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

разведчик, старший разведчик.

Служба в армии для молодежи. Фото: из открытых источников

"Контракт заключается сроком на один год с обязательным условием непосредственного участия таких граждан в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком, который по совокупности составляет не менее шести месяцев в течение действия контракта", — объяснил юрист.

Следовательно, это не то же самое, что срочная служба. Ведь придется воевать и работать только по соответствующему перечню профессий.

Как подписать контракт

Те, кто желает поступить на такую службу, должны подать заявление или в рекрутинговые центры, или через рекрутинговые подразделения воинских частей.

Сделать это можно через электронный кабинет призывника. После этого заявление поступает в выбранную воинскую часть в течение одного рабочего дня, и в случае принятия командиром решения о принятии лица, организуют его поступление на службу.

Воинская часть организует:

проведение профессионально-психологического отбора;

направление лица для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе по состоянию здоровья;

прохождение усиленной подготовки: базовой общевойсковой подготовки продолжительностью от 45 суток, профессиональной подготовки — от 14 суток, курса адаптации в воинской части — 14 суток.

"Одним из обязательных условий прохождения военной службы является непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком не менее шести месяцев по совокупности в течение действия контакта", — еще раз подчеркнул юрист.

Сумма выплат — что получит контрактник

"Военнослужащим, заключившим контракт в соответствии с настоящим Порядком, выплачивается единовременная денежная помощь после заключения контракта, прохождения соответствующей подготовки и вступления в исполнение обязанностей по должности в воинских частях, в размере 1 млн гривен", — объяснил юрист.

Сумма выплат – что получит контрактник 18-25 лет. Фото: Новини.LIVE

Деньги выплатят тремя частями:

первая часть — 200 000 гривен в течение пяти рабочих дней после подписания контракта и вступления в исполнение обязанностей по должности, на которую назначен;

вторая часть — 300 000 гривен в течение пяти рабочих дней после прохождения соответствующей подготовки и привлечения к выполнению боевых задач;

третья часть — 500 000 гривен в день исключения из списков личного состава воинской части, а в случае продолжения военной службы по новому контракту — в последний день действия контракта.

Важно, что в случае прекращения или отмены военного положения невыплаченная третья часть единовременного денежного пособия выплачивается в день исключения из списков личного состава воинской части пропорционально времени прохождения военной службы из расчета 1/6 от 500 000 гривен за каждые 30 дней службы во время военного положения (суммарно исчисленных), но не более 500 000 гривен.

Если человек досрочно расторгнет контракт по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, неполученные части единовременного денежного пособия не выплачиваются.

В случае прекращения контракта из-за ранения (травм, контузий, увечий) во время защиты Отечества, невыплаченная часть выплачивается в полном объеме в день его исключения из списков личного состава воинской части.

"Еще есть пункт, что в случае систематического невыполнения военнослужащим условий контракта он возмещает в полном объеме выплаченную ему единовременную денежную помощь, неполученная часть такой помощи не выплачивается", — добавил юрист.

Систематическим невыполнением военнослужащим условий контракта считается:

ненадлежащее исполнение им или отказ от выполнения взятых им на себя при заключении контракта обязанностей;

два или более раз по совокупности привлекался к уголовной ответственности, административной ответственности за совершение военного административного правонарушения или на основании письменного приказа к дисциплинарной ответственности за нарушение воинской дисциплины.

Важно добавить, что после успешного завершения контракта и годовой службы такие мужчины не подлежат призыву по мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения с военной службы. Они могут быть призваны или приняты на военную службу по их согласию.

Мотивация от государства для контрактной службы в ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Пересечение границы после службы

Мужчины, которые прошли военную службу в соответствии с контрактом, заключенным на вышеупомянутых условиях, во время военного положения имеют право пересекать государственную границу Украины.

Пересечение государственной границы Украины осуществляется при наличии:

справки, выданной командиром воинской части с указанием сведений о заключении контракта;

военно-учетного документа.

Также контрактники могут рассчитывать на кредит под 0% годовых.

Напомним, общественный деятель и правозащитник капитан Маси-Мустафа Найем заявил, что такими условиями для 18-летних государство обесценивает тех, кто в начале полномасштабного вторжения добровольно пошел в армию.

Ранее мы писали, что подать заявку на "Контракт 18-24" можно в "Резерв+".