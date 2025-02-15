Контракт в ЗСУ для 18-річних: що пропонують молоді за службу

Молодь мотивують служити в ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Керівництво держави під час воєнного стану та мобілізації вирішило мотивувати молодь підписувати контракт і йти в армію, створивши особливі умови для служби чоловіків віком від 18 до 25 років. Для них і виділяють величезні виплати, і їм дозволять виїхати з країни, але тільки служити доведеться на фронті, а за порушення контракту — відшкодовувати зі своєї кишені.

Детальний розбір постанови уряду, чим він приваблює молодь і чим лякає — в аналітиці юриста АО "Веріті Груп" Владислава Лук’яненка для Новини.LIVE.

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Умови контракту для 18-25-річних

Кабінет Міністрів України опублікував постанову від 11.02.2025 р. № 153, яка визначає умови експериментального проєкту щодо контрактів для 18-25-річних. Цією постановою вирішили підвищити мотивацію до проходження служби в ЗСУ деяких категорій громадян, а саме молоді, яка наразі не підлягає мобілізації.

Але є низка особливостей, на які акцентує увагу юрист. Контракт укладається для проходження служби за такими штатними посадами:

стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;

помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;

розвідник, старший розвідник.

Служба в армії для молоді. Фото: з відкритих джерел

"Контракт укладається строком на один рік з обов’язковою умовою безпосередньої участі таких громадян у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить не менше шести місяців протягом дії контракту", — пояснив юрист.

Отже, це не те ж саме, що строкова служба. Адже доведеться воювати і працювати лише за відповідним переліком професій.

Як підписати контракт

Ті, хто бажає вступити на таку службу, мають подати заяву або до рекрутингових центрів, або через рекрутингових підрозділів військових частин. Зробити це можна через електронний кабінет призовника. Після цього заява надходить до обраної військової частини протягом одного робочого дня, й у разі ухвалення командиром рішення про прийняття особи організовують її вступ до служби.

Військова частина організовує:

проведення професійно-психологічного відбору;

направлення особи для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби за станом здоров’я;

проходження посиленої підготовки: базової загальновійськової підготовки тривалістю від 45 діб, фахової підготовки — від 14 діб, курсу адаптації у військовій частині — 14 діб.

"Однією з обов’язкових умов проходження військової служби є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком не менше шести місяців за сукупністю протягом дії контакту", — вкотре наголосив юрист.

Сума виплат — що отримає контрактник

"Військовослужбовцям, які уклали контракт відповідно до цього Порядку, виплачується одноразова грошова допомога після укладення контракту, проходження відповідної підготовки та вступу до виконання обов’язків за посадою у військових частинах у розмірі 1 млн гривень", — пояснив юрист.

Сума виплат — що отримає контрактник 18-25 років. Фото: Новини.LIVE

Гроші виплатять трьома частинами:

перша частина — 200 000 гривень протягом п’яти робочих днів після підписання контракту та залучення до виконання обов’язків за посадою, на яку призначений;

друга частина — 300 000 гривень протягом п’яти робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових завдань,

третя частина — 500 000 гривень у день виключення зі списків особового складу військової частини, а у разі продовження військової служби за новим контрактом — в останній день дії контракту.

Важливо, що у разі припинення чи скасування воєнного стану невиплачена третя частина одноразової грошової допомоги виплачується у день виключення зі списків особового складу військової частини пропорційно часу проходження військової служби з розрахунку 1/6 від 500 000 гривень за кожні 30 днів служби під час воєнного стану (сумарно обчислених), але не більше ніж 500 000 гривень.

Якщо чоловік достроково розірве контракт через сімейні обставини або з інших поважних причин, неотримані частини одноразової грошової допомоги не виплачуються.

У разі припинення контракту через поранення (травми, контузії, каліцтва) під час захисту Вітчизни невиплачена частина виплачується в повному обсязі у день його виключення зі списків особового складу військової частини.

"Ще є пункт, що у разі систематичного невиконання військовослужбовцем умов контракту він відшкодовує в повному обсязі виплачену йому одноразову грошову допомогу, неотримана частина такої допомоги не виплачується", — додав юрист.

Систематичним невиконанням військовослужбовцем умов контракту вважається:

неналежне виконання ним або відмова від виконання взятих ним на себе під час укладення контракту обов’язків;

два або більше рази за сукупністю притягувався до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни.

Важливо додати, що після успішного завершення контракту і річної служби такі чоловіки не підлягають призову під час мобілізації протягом дванадцяти місяців з дня звільнення з військової служби. Вони можуть бути призвані або прийняті на військову службу за їхньою згодою.

Мотивація від держави для контрактної служби в ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Перетин кордону після служби

Чоловіки, які пройшли військову службу відповідно до контракту, укладеного на вищезазначених умовах, під час воєнного стану мають право перетинати державний кордон України.

Перетинання державного кордону України здійснюється за наявності:

довідки, виданої командиром військової частини із зазначенням відомостей щодо укладення контракту;

військово-облікового документа.

Також контрактники можуть розраховувати на кредит під 0% річних.

Нагадаємо, громадський діяч і правозахисник капітан Масі-Мустафа Найєм заявив, що такими умовами для 18-річних держава знецінює тих, хто на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов до армії.

Раніше ми писали, що подати заявку на "Контракт 18–24" можна в "Резерв+".