Цены на куриные яйца в АТБ переписали – сколько стоят в феврале (фото)

Яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Куриные яйца как базовый продукт ежедневно используют на кухне. Востребованность товара легко определить широким ассортиментом различных торговых марок в супермаркетах. Полки часто заложены упаковками яиц, чтобы всем потребителям хватило. Цены хоть и кусаются, но иногда падают за счет скидок и акционных предложений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько украинцы могут приобрести куриные яйца в супермаркетах АТБ.

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Что произошло со стоимостью яиц

Согласно данным портала Минфин, средняя стоимость фасованных яиц в Украине составляет 65 грн за упаковку (10 штук). Индекс потребительских цен в феврале 2025 года составил 96,03%. По сравнению январем показатель уменьшился на 3,97%, что свидетельствует о небольшом замедлении инфляционных процессов.

Но супермаркеты меняют ценники на товары со скоростью света. Еще 1 февраля редакция Новини.LIVE проверяла стоимость куриных яиц в АТБ. Тогда за нефасованный продукт нужно было заплатить 3,89 грн, именно столько стоило 1 яйцо.

Уже через 5 дней показатель отличается, хоть и не сильно — 3,83 грн за штуку. Получается, десяток стоит 38,30 грн. Для сравнения, самая дешевая упаковка от торговой марки "Своя лінія" (1 категория) обойдется в 52,90 грн. А самая дорогая позиция в ассортименте АТБ — "Ясенсвіт Справжні велетні" высшей категории за 64,40 грн.

Цены на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Размер яиц за 3,83 грн не впечатляет. Это 1 категории, следовательно они средние по массе. Но выбор в киевском супермаркете АТБ по состоянию на 5 февраля был небольшой. Посетителям нужно постараться, чтобы отобрать "красивые" яйца из представленной нефасованной продукции. Насколько это финансового выгодно — оставляем на усмотрение потребителей.

Напомним, популярные сети супермаркетов активно ведут страницы в TikTok. Они регулярно публикуют видео развлекательного и информационного характера, рассказывая зрителям о скидках, акциях и распродажах. Мы узнали, что постят в соцсети Сильпо, АТБ и Метро.

Также мы писали, что для получения энергии на весь день украинцам желательно включить в завтрак куриные яйца, авокадо и цельнозерновой хлеб. Они обеспечивают организм витаминами, полезными жирами и необходимой клетчаткой. Поэтому желательно запастись продуктами заранее.