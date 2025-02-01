Ціни на курячі яйця зросли – в якому супермаркеті шукати найдешевші (фото)

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні можна придбати курячі яйця за різними цінами. Якісь супермаркети встановлюють непогані знижки на цей базовий продукт, аби споживачі мали змогу економити на шопінгу. Деякі магазини продають яйця поштучно, що призводить до значної вигоди.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українці можуть купити курячі яйця за 3,89 грн/шт.

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Бюджетні яйця в супермаркеті

Ми відвідали кілька популярних українських супермаркетів і знайшли продукт за вигідною ціною. Фасований товар традиційно коштує дорожче, тому для економії бажано звертати увагу на поштучні позиції в асортименті. Зокрема в мережі "АТБ" яйця 1 категорії обійдуться споживачам у 3,89 грн/шт.

Ціни на курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Виходить, за десяток доведеться заплатити лише 38,90 грн. Для порівняння, згідно з даними порталу Мінфін, середня вартість упаковки курячих яєць по Україні становить 65 грн. Тобто українці можуть заощадити 40% на продукті харчування.

На офіційному сайті АТБ йдеться, що найдешевша упаковка яєць 1 категорії (торгова марка "Своя лінія") коштує 52,90 грн. Найдорожча позиція в асортименті супермаркету — яйця "Ясенсвіт Справжні велетні" вищої категорії за 64,40 грн.

Ціни на фасовані яйця в АТБ. Фото: скриншот

Які бувають категорії яєць

На прилавках супермаркетів можна побачити яйця різних категорій, що інколи заплутує споживачів. Не всі знають, як розшифрувати цифри і букви біля назви. Найчастіше в магазинах продають товар із позначкою С, що означає "столові яйця". Вони підходять для приготування їжі та вживання в сирому вигляді.

Також продукт розрізняють по масі за допомогою цифр:

0 — добірні яйця вищої категорії з найбільшою вагою до 73 г;

1 — перша категорія яєць вагою до 63 г;

2 — друга категорія до 53 г.

Тож у випадку з продукцією в АТБ важливо врахувати, що за 3,89 грн/шт. продають яйця 1 категорії, які мають середню масу.

Нагадаємо, мережа супермаркетів "АТБ" встановила потужні знижки на куряче м'ясо. Клієнти мали змогу купити гомілки і крила в середньому за 80 грн/кг. Такі акції дозволяють чимало економити на продуктах харчування.

Також ми писали, що відомі українські супермаркети мають власні сторінки в соціальній мережі TikTok. Вони регулярно публікують відео з жартівливими сценками, інформують клієнтів про знижки та оновлення асортименту. Ми дізналися, що показують у TikTok Сільпо, АТБ і Метро.