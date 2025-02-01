Цены на куриные яйца выросли – в каком супермаркете искать самые дешевые (фото)

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине можно приобрести куриные яйца по разным ценам. Какие-то супермаркеты устанавливают неплохие скидки на этот базовый продукт, чтобы потребители могли экономить на шопинге. Некоторые магазины продают яйца поштучно, что приводит к значительной выгоде.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут купить куриные яйца за 3,89 грн/шт.

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Мы посетили несколько популярных украинских супермаркетов и нашли продукт по выгодной цене. Фасованный товар традиционно стоит дороже, поэтому для экономии желательно обращать внимание на поштучные позиции в ассортименте. В частности в сети "АТБ" яйца 1 категории обойдутся потребителям в 3,89 грн/шт.

Цены на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Получается, за десяток придется заплатить всего 38,90 грн. Для сравнения, согласно данным портала Минфин, средняя стоимость упаковки куриных яиц по Украине составляет 65 грн. То есть украинцы могут сэкономить 40% на продукте питания.

На официальном сайте АТБ говорится, что самая дешевая упаковка яиц 1 категории (торговая марка "Своя линия") стоит 52,90 грн. Самая дорогая позиция в ассортименте супермаркета — яйца "Ясенсвіт Справжні велетні" высшей категории за 64,40 грн.

Цены на фасованные яйца в АТБ. Фото: скриншот

Какие бывают категории яиц

На прилавках супермаркетов можно увидеть яйца разных категорий, что иногда запутывает потребителей. Не все знают, как расшифровать цифры и буквы возле названия. Чаще всего в магазинах продают товар с пометкой С, что означает "столовые яйца". Они подходят для приготовления пищи и употребления в сыром виде.

Также продукт различают по массе с помощью цифр:

0 — отборные яйца высшей категории с наибольшим весом до 73 г;

1 — первая категория яиц весом до 63 г;

2 — вторая категория до 53 г.

Так что в случае с продукцией в АТБ важно учесть, что за 3,89 грн/шт. продают яйца 1 категории, имеющие среднюю массу.

Напомним, сеть супермаркетов "АТБ" установила мощные скидки на куриное мясо. Клиенты имели возможность купить голени и крылья в среднем за 80 грн/кг. Такие акции позволяют немало экономить на продуктах питания.

Также мы писали, что известные украинские супермаркеты имеют собственные страницы в социальной сети TikTok. Они регулярно публикуют видео с шуточными сценками, информируют клиентов о скидках и обновлении ассортимента. Мы узнали, что показывают в TikTok Сильпо, АТБ и Метро.