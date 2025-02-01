Цены на куриные яйца выросли – в каком супермаркете искать самые дешевые (фото)

Куриные яйца за 3,89 грн — в каком супермаркете искать выгоду
В Украине можно приобрести куриные яйца по разным ценам. Какие-то супермаркеты устанавливают неплохие скидки на этот базовый продукт, чтобы потребители могли экономить на шопинге. Некоторые магазины продают яйца поштучно, что приводит к значительной выгоде.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут купить куриные яйца за 3,89 грн/шт.
Бюджетные яйца в супермаркете
Мы посетили несколько популярных украинских супермаркетов и нашли продукт по выгодной цене. Фасованный товар традиционно стоит дороже, поэтому для экономии желательно обращать внимание на поштучные позиции в ассортименте. В частности в сети "АТБ" яйца 1 категории обойдутся потребителям в 3,89 грн/шт.
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Цены на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE
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Цены на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE
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Цены на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE
Получается, за десяток придется заплатить всего 38,90 грн. Для сравнения, согласно данным портала Минфин, средняя стоимость упаковки куриных яиц по Украине составляет 65 грн. То есть украинцы могут сэкономить 40% на продукте питания.
На официальном сайте АТБ говорится, что самая дешевая упаковка яиц 1 категории (торговая марка "Своя линия") стоит 52,90 грн. Самая дорогая позиция в ассортименте супермаркета — яйца "Ясенсвіт Справжні велетні" высшей категории за 64,40 грн.
Какие бывают категории яиц
На прилавках супермаркетов можно увидеть яйца разных категорий, что иногда запутывает потребителей. Не все знают, как расшифровать цифры и буквы возле названия. Чаще всего в магазинах продают товар с пометкой С, что означает "столовые яйца". Они подходят для приготовления пищи и употребления в сыром виде.
Также продукт различают по массе с помощью цифр:
- 0 — отборные яйца высшей категории с наибольшим весом до 73 г;
- 1 — первая категория яиц весом до 63 г;
- 2 — вторая категория до 53 г.
Так что в случае с продукцией в АТБ важно учесть, что за 3,89 грн/шт. продают яйца 1 категории, имеющие среднюю массу.
Напомним, сеть супермаркетов "АТБ" установила мощные скидки на куриное мясо. Клиенты имели возможность купить голени и крылья в среднем за 80 грн/кг. Такие акции позволяют немало экономить на продуктах питания.
Также мы писали, что известные украинские супермаркеты имеют собственные страницы в социальной сети TikTok. Они регулярно публикуют видео с шуточными сценками, информируют клиентов о скидках и обновлении ассортимента. Мы узнали, что показывают в TikTok Сильпо, АТБ и Метро.
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