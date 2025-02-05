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Ціни на яйця в АТБ вже не ті — що сталося з вартістю (фото)

5 лютого 2025 17:12
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на курячі яйця в АТБ переписали – скільки коштують у лютому (фото)
Яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Курячі яйця як базовий продукт щодня використовують на кухні. Затребуваність товару легко визначити широким асортиментом різних торгових марок у супермаркетах. Полиці часто закладені упаковками яєць, аби всім споживачам вистачило. Ціни хоч і кусаються, але інколи падають за рахунок знижок та акційних пропозицій.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки українці можуть придбати курячі яйця в супермаркетах АТБ.

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Що сталося з вартістю яєць  

Згідно з даними порталу Мінфін, середня вартість фасованих яєць в Україні становить 65 грн за упаковку (10 штук). Індекс споживчих цін у лютому 2025 року склав 96,03%. Порівняно січнем показник зменшився на 3,97%, що свідчить про невелике сповільнення інфляційних процесів.

Але супермаркети міняють цінники на товари зі швидкістю світла. Ще 1 лютого редакція Новини.LIVE перевіряла вартість курячих яєць в АТБ. Тоді за нефасований продукт потрібно було заплатити 3,89 грн, саме стільки коштувало 1 яйце.

Вже через 5 днів показник відрізняється, хоч і не сильно — 3,83 грн за штуку. Виходить, десяток коштує 38,30 грн. Для порівняння, найдешевша упаковка від торгової марки "Своя лінія" (1 категорія) обійдеться у 52,90 грн. А найдорожча позиція в асортименті АТБ —  "Ясенсвіт Справжні велетні" вищої категорії за 64,40 грн.

  • Курячі яйця в АТБ
    Ціни на курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE
  • Курячі яйця в АТБ
    Ціни на курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE
  • Курячі яйця в АТБ
    Ціни на курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE
  • Курячі яйця в АТБ
    Ціни на курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE
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Розмір яєць за 3,83 грн не вражає. Це 1 категорії, отже вони середні за масою. Але вибір у київському супермаркеті АТБ станом на 5 лютого був невеликий. Відвідувачам потрібно постаратися, щоб відібрати "красиві" яйця із представленої нефасованої продукції. Наскільки це фінансового вигідно — залишаємо на розсуд споживачів.  

Нагадаємо, популярні мережі супермаркетів активно ведуть сторінки в TikTok. Вони регулярно публікують відео розважального та інформаційного характеру, розповідаючи глядачам про знижки, акції та розпродажі. Ми дізналися, що постять у соцмережі Сільпо, АТБ і Метро.

Також ми писали, що для отримання енергії на весь день українцям бажано включити в сніданок курячі яйця, авокадо та цільнозерновий хліб. Вони забезпечують організм вітамінами, корисними жирами та необхідною клітковиною. Тож бажано запастися продуктами заздалегідь.

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