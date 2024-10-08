Скандал с P. Diddy – рэпер раньше намекал, что происходит на его вечеринках

Американский музыкальный продюсер и рэпер P. Diddy. Фото: Reuters

После ареста рэпера P. Diddy в сети нашли его интервью за 2002 год. В нем музыкальный магнат якобы шутил о том, что женщин на вечеринках нужно запирать на замок.

Об этом сообщает Page Six.

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P. Diddy о своих вечеринках

Рэпер рассказал ведущему Конану О'Брайену о деталях своих вечеринок.

"Здесь достаточно женщин. Вы должны дать женщинам то, что им нужно. Вы должны заботиться о своих женщинах", — рассказывал P. Diddy.

Рэпер добавил, что на его вечеринках много алкоголя и воды

"Многие женщины употребляют напитки на вечеринках, так что если у вас нет того, что им нужно — они пойдут. Чтобы удержать их там, вам нужны замки на дверях", — якобы пошутил рэпер.

P. Diddy пошутил, что запирает дверь во время вечеринок. Фото: скриншот интервью

В сентябре P. Diddy был арестован. Ему предъявляют обвинения в насилии, торговле людьми, взяточничестве и препятствии правосудию. Рэперу грозит не менее 15 лет тюрьмы. Впрочем, он не признает предъявленные обвинения.

Ранее появилась теория, что Джастин Бибер и Канье Вест пытались рассказать миру о преступлениях P. Diddy в своих песнях и клипах. А также украинская телеведущая Екатерина Осадчая прокомментировала скандал с P. Diddy.