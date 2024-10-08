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Колишній в'язень розповів, в яких умовах тримають P. Diddy

8 жовтня 2024 07:50
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Які умови у в'язниці, де тримають P. Diddy
Американський музичний продюсер та репер P. Diddy. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Скандальному реперу P. Diddy багатство та влада не допомогли отримати VIP-камеру з комфортними умовами. Це пов'язано із тяжкістю злочинів, у яких його звинувачують.

Про це в інтерв'ю Page Six розповів зірка серіалу "Одружені з першого погляду" Тімоті Сміт, який відсидів у федеральній в'язниці США за торгівлю наркотиками.

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Умови тримання P. Diddy 

Тімоті Сміт розповів, що скандальний репер, який перебуває під слідством, швидше за все, не отримує ніякого "особливого ставлення" у сумнозвісній в'язниці "Метрополітен" в Брукліні, штат Нью-Йорк.

"Його гроші і багатство не принесуть йому ніяких переваг", — сказав Сміт.

Колишня зірка реаліті-шоу стверджує, що федеральна пенітенціарна система в Америці "настільки обмежена", що навіть багаті "не отримують додаткових привілеїв".

P. Diddy у в'язниці
Які умови у в'язниці P. Diddy. Фото: Diddy/Instagram

"Тобі дозволено кілька базових речей, таких як спортивний костюм і кросівки з магазину, але це все. Вони проводять рейди, і якщо ти намагаєшся зробити запаси, вони забирають все", — поділився він.

Сміт також сказав, що 54-річний репер швидше за все нині перебуває у камері один.

"Люди думають, що там є телевізори і радіо, але там, де він перебуває, немає нічого, навіть радіо. Ви отримуєте Біблію і одну книгу на тиждень. Це все", — сказав Тімоті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська співачка MamaRika на тлі скандалу з P. Diddy пригадала, чи відбувалося таке в Україні. Також ми розповідали, що P. Diddy змусив Джастіна Бібера тримати язик за зубами.

скандал в'язниця ув'язнені закордонні зірки P. Diddy

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