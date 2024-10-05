MamaRika після скандалу з P. Diddy розповіла, чи було таке на Фабриці зірок — подробиці, відео

Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Співачка MamaRika гостро відреагувала на гучний скандал із американським продюсером і репером P. Diddy. Зірка також пригадала, чи було щось подібне в українському шоубізнесі.

Про це MamaRika розповіла в коментарі Новини.LIVE.

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На тлі гучних новин про злочини американського репера, в Україні також почали говорити про можливі подібні випадки в нашому шоубізнесі.

Зокрема, у мережі згадали проєкт "Фабрика зірок", де молоді виконавці намагалися пробитися до слави. Тим паче, що в країні-агресорці Росії вже неодноразово спливали подробиці того, що шлях на сцену деякі артисти здобули не завдяки своїм вокальним талантам.

Попри, на жаль, тісний зв'язок українського і російського шоубізнесу в минулому, в нашій країні такого не було, каже MamaRika.

Співачка пригадала свою участь у проєкті та зізналася, що в той момент вона та її колеги були зосереджені лише на музиці. До того ж, у той час артисти і не мали коштів на гучні вечірки.

"У мене тоді були одні джинси і могли максимум випити по пиву. Це все, що могли. Ми були зосереджені на творчості, на музиці, для нас було щастям просто потрапити у музичний простір. Але кожен відовідає за себе. У мене є межа — я не можу переступити через речі, які я вважаю ненормальними. У нас все було культурно, слава богу. Навіть якщо у мене були ситуації, коли мені на щось натякали, я казала: "Я тут за музикою, чуваче, давай", — розповіла MamaRika.

MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, раніше своєю думкою з приводу того, чи міг скандал з P. Diddy трапитися в Україні поділилася Катерина Осадча.

Раніше у мережі сталі відомі шокуючі подробиці дружби Вілла Сміта зі скандальним P. Diddy.