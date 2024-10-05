Як українські зірки відреагували на скандал з P. Diddy — відео

Репер P. Diddy. Фото: Daily Mail

Гучний секс-скандал навколо американського репера P. Diddy не вщухає та привертає все більше уваги. Зірки українського шоубізнесу також висловилися про резонансну подію.

Редакція Новини.LIVE запитала думку артистів.

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Джамала

Новина про арешт американського продюсера стала для співачки шоком, адже вона свого часу була його прихильницею. Тож поки що Джамала не поспішає робити остаточних висновків та намагається розібратися в ситуації.

"Я ще розбираюсь. Я дуже збентежена. Це розчарування, тому що я багато слухала пісень P. Diddy. Мені потрібно розібратися. Бо, як з Майклом Джексоном було, спочатку закидали, а потім виявилося, що воно все не так було", — висловилася зірка.

Також Джамала відповіла, чи можливе щось подібне в українському шоубізнесі. Артистка сподівається, що серед наших зірок ніколи не буде таких гучних скандалів.

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Злата Огнєвіч

Виконавиця намагається не поглиблюватися у брудні подробиці скандалу, але вважає, що арешт P. Diddy був цілком справедливим.

Ба більше, артистка впевнена, що не лише у шафі P. Diddy ховають скелети і насправді зірок з темними секретами набагато більше.

"Чесно кажучи, я не дивлюся всі ці відео, з вечірками P. Diddy, я не вважаю за потрібним витрачати на це свій час. Але я дуже рада, що його нарешті заарештували. Напевно, було дуже важко знайти докази і, головне, законодавчу базу, яка дозволить його заарештувати. Бо він людина, у якої є статки, зв'язки, друзі серед влади, таку людину дуже-дуже зловити за хвіст. Але американці змогли це зробити. Моя повага.

Не один P. Diddy так робить, але так сталося, що спіймали саме його. Таких, як P. Diddy дуже багато", — сказала Злата.

Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Попри гучні новини, на думку Огнєвіч, ця ситуація навряд чи призведе до падіння американської медіаіндустрії.

"Я не думаю, що це буде крах Голлівуду. Люди все одно слухають пісні цих артистів, і я не думаю, що вони занадто свідомі, щоб розуміти, який це все несе шлейф", — поділилася Злата.

MamaRika

Новина про можливу причетність P. Diddy до знущань над неповнолітніми фактично вибила співачку з колії, адже вона сама мама.

"Це повний капець. Я — мама, я на стороні добра. У цьому не мають бути замішані діти. Дорослі можуть розважатися, як хочуть, дітей там не повинно бути. Для мене це страшна новина. Я це не можу пережити декілька днів. Я намагаюсь жити далі після цієї інформації. Ви ж розумієте, що коли в тебе є діти, ти це сприймаєш інакше", — поділилася артистка.

MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Марія Орлова

Як відомо, до злочинів P. Diddy можуть бути причетні й інші відомі зірки. А вони, на думку ведучої, добре розуміли, на що вони погоджуються.

"Я впевнена в тому, що ті зірки, яких він хоче потягнути разом з собою, безумовно знали, на що вони йдуть. Не дарма кажуть, що шлях до зірок тернистий. Я думаю, що вони прекрасно все розуміли. Чому вони на це йшли? Ну це вже їхня особиста справа. А він вирішив — потоплять мене, то нехай тонуть інші. Цікаво, чим це все закінчиться. По-перше, публічні особи. По-друге, список обвинувачень довжелезний", — поділилася Орлова.

Марія Орлова. Фото: instagram.com/mariia_orlova_mariia

Окрім того, ведуча припускає, що скандалом з P. Diddy можуть намагатися приховати більш гучну справу.

"Можливо, ця історія зробилась, аби відволікти увагу від чогось більш серйозного. Бо все ж таки у розпалі президентська гонка. Ви ж знаєте, що якщо десь спалахує політичний скандал, то приблизно в цей же час спалахують шоубізнесові штуки і всі переключають увагу. А в цей час десь у вежі Трамп може вирішує справи набагато важливіші для країни та світу", — припустила Марія.

Камалія

Співачка Камалія також висловила свою думку щодо резонансу в американському шоубізнесі. Артистка коротко і чітко дала зрозуміти, чию сторону підтримує.

"Все, що я можу сказати, це те, що проти розпусти. Я за чисте кохання", — відповіла зірка.

Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Раніше телеведуча Катерина Осадча також різко відреагувала на скандал з P. Diddy.

Тим часом у мережі шириться можлива телефонна розмова, в якій Бейонсе відповіла, чи була присутня на "білих вечірках" P. Diddy.