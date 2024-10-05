Розмову Бейонсе про вечірки P. Diddy злили у мережу — подробиці

Американська співачка Бейонсе зі своїм чоловіком Jay-Z. Фото: jetsetter.ua

Скандал навколо арештованого репера P. Diddy лише збільшується. Суспільство хоче знати, хто з кумирів брав участь у еротичних заходах та разом з підозрюваним порушував закони США. Бейонсе довго не коментувала свою дружбу P. Diddy. Втім, у мережу злили її телефону розмову.

Про це пише видання Irish Star.

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У мережу злили начебто запис телефонної розмови Бейонсе. У ній вона говорить по "білі вечірки" P. Diddy, на яких ймовірно відбувались масові статеві акти та вживали багато заборонених речовин.

"На цих вечірках я просто розважалася. Я й гадки не мала про ті жахливі речі, що там відбувалися. Вкрай важливо відокремити мою присутність на вечірках від будь-яких незаконних дій. Ви знаєте, що я виступаю проти експлуатації та насильства, але проговорімо це ще раз", — ідеться в записі.

Підтверджень, що ця телефонна розмова справжня немає. Аудіо могло бути створено штучним інтелектом.

Бейонсе зі своїм чоловіком Jay-Z та P. Diddy. Фото: jetsetter.ua

Нагадаємо, співачку Бейонсе звинувачують у вбивстві зірок та репресій щодо усіх, хто отримує Grammy. Також хейтери рознесли зірку через теорію змову в коментарях. Раніше ми розповідали, чому Бейонсе вважають катом Майкла Джексона.