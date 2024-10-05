Розмову Бейонсе про вечірки P. Diddy злили у мережу — подробиці

Чи була Бейонсе на "білих вечірках" P. Diddy — зізнання по телефону
Скандал навколо арештованого репера P. Diddy лише збільшується. Суспільство хоче знати, хто з кумирів брав участь у еротичних заходах та разом з підозрюваним порушував закони США. Бейонсе довго не коментувала свою дружбу P. Diddy. Втім, у мережу злили її телефону розмову.
Про це пише видання Irish Star.
Бейонсе відцуралась від злочинів та вечірок P. Diddy
У мережу злили начебто запис телефонної розмови Бейонсе. У ній вона говорить по "білі вечірки" P. Diddy, на яких ймовірно відбувались масові статеві акти та вживали багато заборонених речовин.
"На цих вечірках я просто розважалася. Я й гадки не мала про ті жахливі речі, що там відбувалися. Вкрай важливо відокремити мою присутність на вечірках від будь-яких незаконних дій. Ви знаєте, що я виступаю проти експлуатації та насильства, але проговорімо це ще раз", — ідеться в записі.
Підтверджень, що ця телефонна розмова справжня немає. Аудіо могло бути створено штучним інтелектом.
Нагадаємо, співачку Бейонсе звинувачують у вбивстві зірок та репресій щодо усіх, хто отримує Grammy. Також хейтери рознесли зірку через теорію змову в коментарях. Раніше ми розповідали, чому Бейонсе вважають катом Майкла Джексона.
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