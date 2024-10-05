Разговор Бейонсе о вечеринках P. Diddy слили в сеть - подробности

Американская певица Бейонсе со своим супругом Jay-Z. Фото: jetsetter.ua

Скандал вокруг арестованного рэпера P. Diddy только увеличивается. Общество хочет знать, кто из кумиров участвовал в эротических мероприятиях и вместе с подозреваемым нарушал законы США. Бейонсе долго не комментировала свою дружбу P. Diddy. Впрочем, в сеть слили ее телефонный разговор.

Об этом пишет издание Irish Star.

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В сеть слили вроде бы запись телефонного разговора Бейонсе. В ней она говорит о "белых вечеринках" P. Diddy, на которых вероятно совершались массовые половые акты и употребляли много запрещенных веществ.

"На этих вечеринках я просто развлекалась. Я и не подозревала о тех ужасных вещах, которые там происходили. Крайне важно отделить мое присутствие на вечеринках от любых незаконных действий. Вы знаете, что я выступаю против эксплуатации и насилия, но проговорим это еще раз", — говорится в записи.

Подтверждений, что этот телефонный разговор настоящий нет. Аудио могло быть создано искусственным интеллектом.

Бейонсе со своим мужем Jay-Z и P. Diddy. Фото: jetsetter.ua

Напомним, певицу Бейонсе обвиняют в убийстве звезд и репрессий в отношении всех, кто получает Grammy. Также хейтеры разнесли звезду из-за теории заговора в комментариях. Раньше мы рассказывали, почему Бейонсе считают палачом Майкла Джексона.