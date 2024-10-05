Как украинские звезды отреагировали на скандал с P. Diddy - видео

Украинские звезды высказались о скандале с P. Diddy. Фото: Daily Mail

Громкий секс-скандал вокруг американского рэпера P. Diddy не утихает и привлекает все больше внимания. Звезды украинского шоу-бизнеса также высказались о резонансном событии.

Редакция Новини.LIVE спросила мнение артистов.

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Джамала

Новость об аресте американского продюсера стала для певицы шоком, ведь она в свое время была его поклонницей. Поэтому пока Джамала не спешит делать окончательные выводы и пытается разобраться в ситуации.

"Я еще разбираюсь. Я очень огорчена. Это разочарование, потому что я много слушала песен P. Diddy. Мне нужно разобраться. Потому что, как с Майклом Джексоном было, сначала упрекали, а потом оказалось, что оно все не так было", — высказалась звезда.

Также Джамала ответила, возможно ли что-нибудь подобное в украинском шоу-бизнесе. Артистка надеется, что среди наших звезд никогда не будет столь громких скандалов.

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Злата Огневич

Исполнительница пытается не углубляться в грязные подробности скандала, но считает, что арест P. Diddy был вполне справедливым.

Более того, артистка уверена, что не только в шкафу P. Diddy прячут скелеты и на самом деле, звезд с темными секретами гораздо больше.

"Честно говоря, я не смотрю все эти видео, с вечеринками P. Diddy, я не считаю нужным тратить на это свое время. Но я очень рада, что его наконец-то арестовали. Наверное, было очень трудно найти доказательства и, главное, законодательную базу, которая позволит его арестовать. Потому что он человек, у которого есть состояние, связи, друзья среди власти, такого человека очень-очень трудно поймать за хвост. Но американцы смогли это сделать. Мое уважение.

Не один P. Diddy так делает, но так случилось, что поймали именно его. Таких, как P. Diddy очень много", — сказала Злата.

Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Несмотря на громкие новости, по мнению Огневич, эта ситуация вряд ли приведет к падению американской медиаиндустрии.

"Я не думаю, что это будет крушение Голливуда. Люди все равно слушают песни этих артистов, и я не думаю, что они слишком сознательны, чтобы понимать, какой это все несет шлейф", — поделилась Злата.

MamaRika

Новость о возможной причастности P. Diddy к издевательствам над несовершеннолетними фактически выбила певицу из колеи, ведь она сама мама.

"Это полный капец. Я — мама, я на стороне добра. В этом не должны быть замешаны дети. Взрослые могут развлекаться, как хотят, детей там не должно быть. Для меня это страшная новость. Я это не могу пережить несколько дней. Я пытаюсь жить дальше после этой информации. Вы же понимаете, что когда у тебя есть дети, ты это воспринимаешь иначе", — поделилась артистка.

MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Мария Орлова

Как известно, к преступлениям P. Diddy могут быть причастны и другие известные звезды. А они, по мнению ведущей, хорошо понимали, на что соглашаются.

"Я уверена в том, что те звезды, которых он хочет потянуть вместе с собой, определенно знали, на что они идут. Не зря говорят, что путь к звездам тернист. Я думаю, что они прекрасно все понимали. Почему они на это шли? Ну это уже их личное дело. А он решил - потопят меня, то пусть тонут другие. Интересно, чем это все закончится. Во-первых, публичные лица. Во-вторых, список обвинений длинный", — поделилась Орлова.

Мария Орлова. Фото: instagram.com/mariia_orlova_mariia

Кроме того, ведущая предполагает, что скандалом с P. Diddy могут пытаться скрыть более громкое дело.

"Возможно, эта история сделалась, чтобы отвлечь внимание от чего-то более серьезного. Потому что все же в разгаре президентская гонка. Вы же знаете, что если где-то вспыхивает политический скандал, то примерно в это же время вспыхивают шоубизнесовые штуки и все переключают внимание. А в это время где-то в башне Трамп может решает дела гораздо более важные для страны и мира", — предположила Мария.

Камалия

Певица Камалия также выразила свое мнение по поводу резонанса в американском шоубизнесе. Артистка коротко и четко дала понять, чью сторону поддерживает.

"Все, что я могу сказать, это то, что против разврата. Я за чистую любовь", — ответила звезда.

Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Ранее телеведущая Екатерина Осадчая также резко отреагировала на скандал с P. Diddy.

Тем временем в сети ширится возможный телефонный разговор, в котором Бейонсе ответила, присутствовала ли на "белых вечеринках" P. Diddy.