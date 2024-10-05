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MamaRika на фоне скандала с P. Diddy вспомнила, происходило ли такое в Украине

5 октября 2024 13:30
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
MamaRika после скандала с P. Diddy рассказала, было ли такое на Фабрике звезд - подробности, видео
Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Певица MamaRika остро отреагировала на громкий скандал с американским продюсером и рэпером P. Diddy. Звезда также вспомнила, было ли что-нибудь подобное в украинском шоубизнесе.

Об этом MamaRika рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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На фоне громких новостей о преступлениях американского рэпера, в Украине также стали говорить о возможных подобных случаях в нашем шоу-бизнесе.

В частности, в сети упомянули проект "Фабрика звезд", где молодые исполнители пытались пробиться к славе. Тем более что в стране-агрессорке России уже неоднократно всплывали подробности того, что путь на сцену некоторые артисты прошли не благодаря своим вокальным талантам.

Несмотря на, к сожалению, тесную связь украинского и российского шоу-бизнеса в прошлом, в нашей стране такого не было, говорит MamaRika.

Певица припомнила свое участие в проекте и призналась, что в тот момент она и ее коллеги были сосредоточены только на музыке. К тому же, в то время у артистов и не было средств на громкие вечеринки.

"У меня тогда были одни джинсы и могли максимум выпить по пиву. Это все, что могли. Мы были сосредоточены на творчестве, на музыке, для нас было счастьем просто попасть в музыкальное пространство. Но каждый отвечает за себя. У меня есть граница — я не могу переступить через вещи, которые я считаю ненормальными. У нас все было культурно, слава богу. Даже если у меня были ситуации, когда мне на что-то намекали, я говорила: "Я тут за музыкой, чувак, давай", — рассказала MamaRika.

МамаРика
MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Напомним, ранее своим мнением по поводу того, мог ли скандал с P. Diddy случиться в Украине, поделилась Екатерина Осадчая.

Ранее в сети стали известны шокирующие подробности дружбы Уилла Смита со скандальным P. Diddy.

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