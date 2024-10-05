P. Diddy хотів, щоб Джастін Бібер зберігав його брудні секрети — відео

Американський музичний продюсер P. Diddy та співак Джастін Бібер. Фото: скриншот

У мережі знову завірусилось архівне інтерв'ю нині заарештованого репера P. Diddy та співака Джастіна Бібера. Наставник ще молодого артиста привселюдно заявляв, що вони мають секрети, про які не варто знати світу. Саме тому Бібер буде мовчати, що вони робили в будинку P. Diddy.

Про це пише Page Six.

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Музичний продюсер P. Diddy, справжнє ім'я якого Шон Комбс, прийшов на вечірнє шоу "Jimmy Kimmel Live!" разом зі своїм протеже Джастіном Бібером. Випуск знімали у 2011 році.

Зірки обговорювали з шоуменом, в яких вони стосунках. І тоді музичний продюсер заявив, що вони з Джастіном Бібером — друзі.

"Ми стали друзями дивним чином. Для багатьох із нас він як молодший брат… Він не боїться дзвонити й просити поради", — сказав P. Diddy.

Також на той момент 40-річний репер пояснив, що музична індустрія — це "міцна сім’я" і що чимало людей хочуть "обійняти" Джастіна, щоб "захистити його", адже він гарна людина.

"Крім його таланту, він один із найкращих дітей, яких ви могли знати", — додав репер, якого зараз підозрюють у сексуальному насильстві і одному з позивачів на момент злочину було 9 років.

Юний Джастін Бібер з P. Diddy. Фото: instagram/stazyii

Водночас шоумен Кіммел зазначив, що він міг би подарувати автівку юному співаку на знак любові та підтримки.

"Він купив мені Lamborghini — просто я його ще не отримав", — заявив Джастін.

"У нього був Lamborghini день або два, і він мав доступ до будинку", — додав музичний продюсер. Ймовірно, він мав на увазі 48 годин, які вони провели разом.

Раптом Шон Комбс трохи змінився у настрої і уточнив, що Джастін не розповість більше деталей, адже їхні стосунки мають чимало секретів.

"Він знає, що краще не говорити про речі, які він робить зі старшим братом Паффом на національному телебаченні. Це не для всіх. Де ми проводимо час і що ми робимо, ми не можемо розкрити, але це точно мрія 15-річної дівчини", — заінтригував тоді репер.

Однак, зараз такі одкровення сприймаються інакше. Адже P. Diddy підозрюють у знущаннях з Джастіна Бібера. Водночас в тій промові репер, очевидно, мав на увазі "білі вечірки", які виявились закритими еротичними заходами з порушенням десятків американських законів.

Нагадаємо, фанати нарешті зрозуміли, чому Джастін Бібер оберігає Біллі Айліш. Також українська телеведуча Катерина Осадча зізналась, чи міг би статися такий скандал в українському шоу-бізнесі.

Водночас ми розповідали, що коїлося на "білих вечірках" P. Diddy та чому у всьому звинувачують Бейонсе.