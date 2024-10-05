Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow P. Diddy змусив Джастіна Бібера тримати язик за зубами — скандальне інтерв'ю arrow

P. Diddy змусив Джастіна Бібера тримати язик за зубами — скандальне інтерв'ю

5 жовтня 2024 09:00
Валерія Соколенко - Редактор
P. Diddy хотів, щоб Джастін Бібер зберігав його брудні секрети — відео
Американський музичний продюсер P. Diddy та співак Джастін Бібер. Фото: скриншот
Валерія Соколенко - Редактор

У мережі знову завірусилось архівне інтерв'ю нині заарештованого репера P. Diddy та співака Джастіна Бібера. Наставник ще молодого артиста привселюдно заявляв, що вони мають секрети, про які не варто знати світу. Саме тому Бібер буде мовчати, що вони робили в будинку P. Diddy. 

Про це пише Page Six. 

Читайте також:

P. Diddy хотів, щоб Джастін Бібер зберігав його секрети

Музичний продюсер P. Diddy, справжнє ім'я якого Шон Комбс, прийшов на вечірнє шоу "Jimmy Kimmel Live!" разом зі своїм протеже Джастіном Бібером. Випуск знімали у 2011 році.

 

Зірки обговорювали з шоуменом, в яких вони стосунках. І тоді музичний продюсер заявив, що вони з Джастіном Бібером — друзі.

"Ми стали друзями дивним чином. Для багатьох із нас він як молодший брат… Він не боїться дзвонити й просити поради", — сказав P. Diddy.

Також на той момент 40-річний репер пояснив, що музична індустрія — це "міцна сім’я" і що чимало людей хочуть "обійняти" Джастіна, щоб "захистити його", адже він гарна людина.

"Крім його таланту, він один із найкращих дітей, яких ви могли знати", — додав репер, якого зараз підозрюють у сексуальному насильстві і одному з позивачів на момент злочину було 9 років.

 P. Diddy просив Джастіна Бібера мовчати
Юний Джастін Бібер з P. Diddy. Фото: instagram/stazyii

Водночас шоумен Кіммел зазначив, що він міг би подарувати автівку юному співаку на знак любові та підтримки. 

"Він купив мені Lamborghini — просто я його ще не отримав", — заявив Джастін.

"У нього був Lamborghini день або два, і він мав доступ до будинку", — додав музичний продюсер. Ймовірно, він мав на увазі 48 годин, які вони провели разом. 

@dailymail

‘Creepy’ clip of Diddy with young Justin Bieber resurfaces. This comes days after Diddy’s home was raided by Homeland Security as part of a trafficking investigation. #usher #bieber #diddy #creepy #breakingnews #news #justinbieber #resurfaced #LA

♬ original sound - Daily Mail

Раптом Шон Комбс трохи змінився у настрої і уточнив, що Джастін не розповість більше деталей, адже їхні стосунки мають чимало секретів.

"Він знає, що краще не говорити про речі, які він робить зі старшим братом Паффом на національному телебаченні. Це не для всіх. Де ми проводимо час і що ми робимо, ми не можемо розкрити, але це точно мрія 15-річної дівчини", — заінтригував тоді репер.

Однак, зараз такі одкровення сприймаються інакше. Адже P. Diddy підозрюють у знущаннях з Джастіна Бібера. Водночас в тій промові репер, очевидно, мав на увазі "білі вечірки", які виявились закритими еротичними заходами з порушенням десятків американських законів.

Нагадаємо, фанати нарешті зрозуміли, чому Джастін Бібер оберігає Біллі Айліш. Також українська телеведуча Катерина Осадча зізналась, чи міг би статися такий скандал в українському шоу-бізнесі. 

Водночас ми розповідали, що коїлося на "білих вечірках" P. Diddy та чому у всьому звинувачують Бейонсе. 

США секс-скандал Голлівуд Джастін Бібер насильство P. Diddy

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

6 жовтня 2024

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:00 Росіяни атакували Суми — є влучання

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

6 жовтня 2024
Text

15:23 Українські снайпери показали, як знищували штурмові загони росіян на Харківщині

5 жовтня 2024
Text

15:11 Гончаренко прокоментував корупційний скандал з головою Хмельницької МСЕК

Text

13:26 Збентежені та шоковані — як реагують українські зірки на скандал з P. Diddy

Text

12:42 Камалія розповіла, хто і чому відмовив її підписати контракт із ЗСУ

Text

00:05 Військовий відповів, до яких наслідків призведе масове СЗЧ на Донбасі

4 жовтня 2024
Text

21:30 Полковник ДПСУ поділився подробицями перебування у російському полоні — ексклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, що ще один день бойових дій дорівнює місяцю розмінувань

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК