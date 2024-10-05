P. Diddy хотел, чтобы Джастин Бибер хранил его грязные секреты.

Американский музыкальный продюсер P. Diddy и певец Джастин Бибер. Фото: скриншот

В сети снова завирусилось архивное интервью ныне арестованного рэпера P. Diddy и певца Джастина Бибера. Наставник еще молодого артиста публично заявлял, что у них есть секреты, о которых не стоит знать миру. Вот почему Бибер будет молчать, что они делали в доме P. Diddy.

Об этом пишет Page Six.

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Музыкальный продюсер P. Diddy, настоящие имя которого Шон Комбс, пришел на вечернее шоу "Jimmy Kimmel Live!" вместе со своим протеже Джастином Бибером. Выпуск снимали в 2011 году.

Звезды обсуждали с шоуменом, в каких они отношениях. И тогда музыкальный продюсер заявил, что они с Джастином Бибером — друзья.

"Мы стали друзьями удивительным образом. Для многих из нас он как младший брат… Он не боится звонить и просить совета", — сказал P. Diddy.

Также на тот момент 40-летний рэпер обьяснил, что музыкальная индустрия — это "крепкая семья". Также добавил, что многие хотят "обнять" Джастина, чтобы "защитить его", ведь он хороший человек.

"Помимо его таланта, он один из лучших детей, которых вы могли знать", — добавил рэпер, которого сейчас подозревают в сексуальном насилии и одному из истцов на момент преступления было 9 лет.

Юный Джастин Бибер с P. Diddy. Фото: instagram/stazyii

В то же время шоумен Киммел отметил, что он мог бы подарить автомобиль юному певцу в знак любви и поддержки.

"Он купил мне Lamborghini — просто я его еще не получил", — заявил Джастин.

"У него был Lamborghini день или два, и он имел доступ к дому", — добавил музыкальный продюсер. Вероятно, он имел в виду 48 часов, которые они провели вместе.

Внезапно Шон Комбс немного изменился в настроении и уточнил, что Джастин не расскажет больше деталей, ведь в их отношениях немало секретов.

"Он знает, что лучше не говорить о вещах, которые он делает со старшим братом Паффом на национальном телевидении. Это не для всех. Где мы проводим время и что мы делаем, мы не можем раскрыть, но это точно мечта 15-летней девушки", —-заинтриговал тогда рэпер.

Однако сейчас такие откровения воспринимаются иначе. Ведь P. Diddy подозревают в издевательствах над Джастином Бибером. В то же время в той речи рэпер очевидно имел в виду "белые вечеринки", которые оказались закрытыми эротическими мероприятиями с нарушением десятков американских законов.

Напомним, фанаты наконец-то поняли, почему Джастин Бибер оберегает Билли Айлиш. Также украинская телеведущая Екатерина Осадчая призналась, мог ли произойти такой скандал в украинском шоу-бизнесе.

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