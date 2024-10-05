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P. Diddy заставил Джастина Бибера держать язык за зубами — скандальное интервью

5 октября 2024 09:00
Валерия Соколенко - Редактор
P. Diddy хотел, чтобы Джастин Бибер хранил его грязные секреты.
Американский музыкальный продюсер P. Diddy и певец Джастин Бибер. Фото: скриншот
Валерия Соколенко - Редактор

В сети снова завирусилось архивное интервью ныне арестованного рэпера P. Diddy и певца Джастина Бибера. Наставник еще молодого артиста публично заявлял, что у них есть секреты, о которых не стоит знать миру. Вот почему Бибер будет молчать, что они делали в доме P. Diddy.

Об этом пишет Page Six.

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P. Diddy хотел, чтобы Джастин Бибер хранил его секреты

Музыкальный продюсер P. Diddy, настоящие имя которого Шон Комбс, пришел на вечернее шоу "Jimmy Kimmel Live!" вместе со своим протеже Джастином Бибером. Выпуск снимали в 2011 году.

 

Звезды обсуждали с шоуменом, в каких они отношениях. И тогда музыкальный продюсер заявил, что они с Джастином Бибером — друзья.

"Мы стали друзьями удивительным образом. Для многих из нас он как младший брат… Он не боится звонить и просить совета", — сказал P. Diddy.

Также на тот момент 40-летний рэпер обьяснил, что музыкальная индустрия — это "крепкая семья". Также добавил, что многие хотят "обнять" Джастина, чтобы "защитить его", ведь он хороший человек.

"Помимо его таланта, он один из лучших детей, которых вы могли знать", — добавил рэпер, которого сейчас подозревают в сексуальном насилии и одному из истцов на момент преступления было 9 лет.

 P. Diddy просил Джастина Бибера молчать
Юный Джастин Бибер с P. Diddy. Фото: instagram/stazyii

В то же время шоумен Киммел отметил, что он мог бы подарить автомобиль юному певцу в знак любви и поддержки.

"Он купил мне Lamborghini — просто я его еще не получил", — заявил Джастин.

"У него был Lamborghini день или два, и он имел доступ к дому", — добавил музыкальный продюсер. Вероятно, он имел в виду 48 часов, которые они провели вместе.

@dailymail

'Creepy' clip Diddy with young Justin Bieber resurfaces. Этот день мешает после Diddy's home был согласован с Homeland Security, как часть траффикации. #usher #bieber #diddy #creepy #breakingnews #news #justinbieber #resurfaced #LA

♬ original sound - Daily Mail

Внезапно Шон Комбс немного изменился в настроении и уточнил, что Джастин не расскажет больше деталей, ведь в их отношениях немало секретов.

"Он знает, что лучше не говорить о вещах, которые он делает со старшим братом Паффом на национальном телевидении. Это не для всех. Где мы проводим время и что мы делаем, мы не можем раскрыть, но это точно мечта 15-летней девушки", —-заинтриговал тогда рэпер.

Однако сейчас такие откровения воспринимаются иначе. Ведь P. Diddy подозревают в издевательствах над Джастином Бибером. В то же время в той речи рэпер очевидно имел в виду "белые вечеринки", которые оказались закрытыми эротическими мероприятиями с нарушением десятков американских законов.

Напомним, фанаты наконец-то поняли, почему Джастин Бибер оберегает Билли Айлиш. Также украинская телеведущая Екатерина Осадчая призналась, мог ли произойти такой скандал в украинском шоу-бизнесе.

В то же время мы рассказывали, что творилось на "белых вечеринках" P. Diddy и почему во всем обвиняют Бейонсе.

США секс-скандал Голливуд Джастин Бибер насилие P. Diddy

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