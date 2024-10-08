Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бывший заключенный рассказал, в каких условиях держат P. Diddy arrow

Бывший заключенный рассказал, в каких условиях держат P. Diddy

8 октября 2024 07:50
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Какие условия в тюрьме, где содержат P. Diddy
Американский музыкальный продюсер и рэпер P. Diddy. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Скандальному рэперу P. Diddy богатство и власть не помогли получить VIP-камеру с комфортными условиями. Это связано с тяжестью преступлений, в которых он обвиняется.

Об этом в интервью Page Six рассказал звезда сериала "Женатые с первого взгляда" Тимоти Смит, отсидевший в федеральной тюрьме США за торговлю наркотиками.

Читайте также:

Условия содержания P. Diddy

Тимоти Смит рассказал, что находящийся под следствием скандальный рэпер, скорее всего, не получает никакого "особого отношения" в печально известной тюрьме "Метрополитен" в Бруклине, штат Нью-Йорк.

"Его деньги и богатство не принесут ему никаких преимуществ", — сказал Смит.

Бывшая звезда реалити-шоу утверждает, что федеральная пенитенциарная система в Америке "столь ограничена", что даже богатые "не получают дополнительных привилегий".

P. Diddy в тюрьме
Какие условия в тюрьме P. Diddy. Фото: Diddy/Instagram

"Тебе разрешено несколько базовых вещей, таких как спортивный костюм и кроссовки из магазина, но это все. Они проводят рейды, и если ты пытаешься сделать запасы, они забирают все", — поделился он.

Смит также сказал, что 54-летний рэпер, скорее всего, сейчас находится в камере один.

"Люди думают, что там есть телевизоры и радио, но там, где он находится, нет ничего, даже радио. Вы получаете Библию и одну книгу в неделю. Это все", — сказал Тимоти.

Напомним, ранее мы писали, что украинская певица MamaRika на фоне скандала с P. Diddy вспомнила, происходило ли такое в Украине. Также мы рассказывали, что P. Diddy заставил Джастина Бибера держать язык за зубами.

скандал тюрьма заключенные зарубежные звезды P. Diddy

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:41 Украина уже получила от Словакии боеприпасы, на которые собрали более 4 млн евро

08:30 Как выехать из Украины с женой с III группой инвалидности — перечень документов

08:29 В России "ветераны" войны станут мэрами и губернаторами — ISW узнали причину

08:24 На 200% за год — в Украине выросла стоимость базового овоща

08:14 В Белом доме пояснили важность участия Байдена в "Рамштайне"

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

08:12 Камала Харрис сделала заявление о встрече с Путиным для перемирия в Украине

08:02 На Полтавщине мужчина прятался в авто от ТЦК — приговор суда

08:00 Зарплата от 50 тысяч — ТОП-3 самых дорогих вакансий на строительстве в Одессе

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

08:00 В Украине регистрируют на выплаты в 3,6 тыс. грн — где можно получить

08:41 Украина уже получила от Словакии боеприпасы, на которые собрали более 4 млн евро

08:30 Как выехать из Украины с женой с III группой инвалидности — перечень документов

08:29 В России "ветераны" войны станут мэрами и губернаторами — ISW узнали причину

08:24 На 200% за год — в Украине выросла стоимость базового овоща

08:14 В Белом доме пояснили важность участия Байдена в "Рамштайне"

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

08:12 Камала Харрис сделала заявление о встрече с Путиным для перемирия в Украине

08:02 На Полтавщине мужчина прятался в авто от ТЦК — приговор суда

08:00 Зарплата от 50 тысяч — ТОП-3 самых дорогих вакансий на строительстве в Одессе

08:00 В Украине регистрируют на выплаты в 3,6 тыс. грн — где можно получить

07:30 Нужно ли бронировать ФЛП — эксперт-офицер высказал мнение

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

Text

16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Text

16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy