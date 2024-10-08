Какие условия в тюрьме, где содержат P. Diddy

Американский музыкальный продюсер и рэпер P. Diddy. Фото: Reuters

Скандальному рэперу P. Diddy богатство и власть не помогли получить VIP-камеру с комфортными условиями. Это связано с тяжестью преступлений, в которых он обвиняется.

Об этом в интервью Page Six рассказал звезда сериала "Женатые с первого взгляда" Тимоти Смит, отсидевший в федеральной тюрьме США за торговлю наркотиками.

Читайте также:

Условия содержания P. Diddy

Тимоти Смит рассказал, что находящийся под следствием скандальный рэпер, скорее всего, не получает никакого "особого отношения" в печально известной тюрьме "Метрополитен" в Бруклине, штат Нью-Йорк.

"Его деньги и богатство не принесут ему никаких преимуществ", — сказал Смит.

Бывшая звезда реалити-шоу утверждает, что федеральная пенитенциарная система в Америке "столь ограничена", что даже богатые "не получают дополнительных привилегий".

Какие условия в тюрьме P. Diddy. Фото: Diddy/Instagram

"Тебе разрешено несколько базовых вещей, таких как спортивный костюм и кроссовки из магазина, но это все. Они проводят рейды, и если ты пытаешься сделать запасы, они забирают все", — поделился он.

Смит также сказал, что 54-летний рэпер, скорее всего, сейчас находится в камере один.

"Люди думают, что там есть телевизоры и радио, но там, где он находится, нет ничего, даже радио. Вы получаете Библию и одну книгу в неделю. Это все", — сказал Тимоти.

Напомним, ранее мы писали, что украинская певица MamaRika на фоне скандала с P. Diddy вспомнила, происходило ли такое в Украине. Также мы рассказывали, что P. Diddy заставил Джастина Бибера держать язык за зубами.