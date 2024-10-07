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Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

7 жовтня 2024 07:50
Валерія Соколенко - Редактор
Як помер Майкл Джексон та до чого тут заарештований P. Diddy — страшні теорії
Співак Майкл Джексон. Фото: instagram/michaeljackson
Валерія Соколенко - Редактор

Мережа вибухнула теоріями змови, і одна з них стосується надзвичайного популярного, геніального і не менш загадкового співака Майкла Джексона. Після скандалу з американським репером P. Diddy та його ймовірної причетності до смерті зірки фанати продовжують підозрювати, що Джексон досі живий.

Редакція Новини.LIVE ділиться деталями. 

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Як помер Майкл Джексон?

На фоні резонансної теорії, немов P. Diddy, Jay-Z та Бейонсе вбили Майкла Джексона, пригадуємо деталі його смерті. 

P. Diddy і Майкл Джексон
Майкл Джексон з P. Diddy. Фото: New York Post

Поп-ікона помер від передозування сильнодійним хірургічним анестетиком пропофолом. Препарат був введений його лікарем Конрадом Мюрреєм, якого згодом засудили за ненавмисне вбивство до чотирьох років ув'язнення. Його звільнили після відбуття половини терміну за хорошу поведінку.

Майкл Джексон покинув світ 25 червня 2009 року через зупинку серця. Його поховали на лос-анджелеському кладовищі "Форест Лоун". Тіло артиста поклали в бронзову труну, названу "Прометеєм". Вона була покрита 14-каратним золотом, а зсередини оббита синім оксамитом. Родина заплатила за неї 25 тисяч доларів.

Втім, прихильники співака пригадали і старі плітки про загибель зірки. Існують сумніви, що Джексон дійсно покинув цей світ. Думають, що він інсценував смерть, щоб знайти власний спокій. 

Майкла Джексона ховали у закритій труні. Офіційна версія полягає в тому, що під час спроби реанімації співака обличчя сильно пошкодили. Натомість за версією фанатів — труна була порожня. 

Водночас Майкл Джексон дуже "вчасно" помер, адже мав фінансові проблеми. Артист заборгував 500 мільйонів доларів і зобов'язань перед кредиторами. Також на співака тиснуло суспільство і не давало ні хвилини на приватність.

Зокрема, журналісти різних ЗМІ звинувачували артиста в педофілії. Він же підозри постійно заперечував. Також теоретики згадують про знайдений щоденник із планами інсценування смерті Джексона, втім підтвердження цій інформації немає.

Звернули увагу фанати і на родину співака. Ніхто з рідних не лив сліз на похоронах, і навіть більше — опісля давали інтерв'ю. Зокрема, люди по всьому світу нібито час від часу помічають постать, схожу на Майкла Джексона. Жодна з цих здогадок не має фактичного підтвердження. 

Остання розмова Майкла Джексона про P. Diddy?

У мережі також стверджують, що відомий останній дзвінок Майкла Джексона, в якому він розповідає про загрозу його життю, стосується і репера P. Diddy

"Вони можуть бути разом, група людей. Вони хочуть мене позбутися. Я не знаю, що станеться. Вони можуть підставити мене", — казав Майкл Джексон.

Прихильники переконані, що артист мав на увазі зіркову трійцю P. Diddy, Jay-Z та Бейонсе. Однак це лише теорія без доказів.

@hidden.truths83

﻿ Michael Jackson Reveals Everything Before He Dies In A Phone Call, And You Won't Believe What He Said #storytime #story #usa #truestory #michaeljackson #diddy

♬ som original - hidden truths

Нагадаємо, чому фанати звинуватили у смерті Майкла Джексона Бейонсе, P. Diddy та Jay-Z.

Також стали відомі нові деталі вечірок заарештованого репера P.Diddy. Раніше слідство отримало чотири відео з інтимними сценами зірок. 

смерть секс-скандал Бейонсе Jay-Z Майкл Джексон P. Diddy

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