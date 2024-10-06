У справі P. Diddy з'явились нові докази — відео інтиму з зірками

Американський музичний продюсер P. Diddy. Фото: Reuters

Стало відомо, що, ймовірно, у слідства з'явились чотири записи зі статевими актами, троє з яких за участю заарештованого репера P. Diddy. Ці докази можуть вплинути на перебіг скандальної справи.

Про це пише Page Six.

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Адвокатка Аріель Мітчелл-Кідд, яка представляє інтереси одного з обвинувачів репера P. Diddy, повідомила про існування трьох відеозаписів статевого акту. На них заарештований музичний продюсер, справжнє ім'я якого Шон Комбс, та ще три зірки.

"Особи, які зв’язалися зі мною, нібито мали три різні записи з трьома різними знаменитостями, серед яких і P. Diddy, а також четвертий без P. Diddy, але у жахливій ситуації", — заявила вона на NewsNation.

Оголені дівчата на "білих вечірках" P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Також адвокатка додала, що четверте відео з зіркою було записане в одному з будинків Комбса, інші три селебріті — раніше були опубліковані у списку "А". Втім, захисниця не переглядала докази самостійно.

"Я не можу засвідчити, чи існують вони, чи ні. Мені просто спочатку сказали, що "вони" мають цей архів відео, тому я повинна вірити, що є багато знаменитостей, які знають, що вони зробили..." — додала Мітчелл-Кідд.

Diddy Party List is dropping



Part 1 pic.twitter.com/m47NCDmqvG — Busy Bee 1963 (@busybeeisme1963) September 25, 2024

Водночас адвокатка не перша, хто згадує про наявність відео злочину. Раніше про це вже говорив офіцер Департаменту внутрішньої безпеки, який брав участь у рейдах на будинки P. Diddy.

"Є впізнавані імена на кадрах, які ми отримали, але я не буду підтверджувати їхні особи... Але це більше, ніж просто одне", — загадково прокоментував поліцейський журналістам The Post Friday.

P.Diddy запрошував на вечірки відомих зірок. Фото: instagram.com/legends.inc

Окрім того, адвокат Тоні Базбі також заявляв на пресконференції на початку цього тижня, що "багато впливових людей" причетні до злочинів репера. Відомі імена "шокують" суспільство. Команда та представники P. Diddy інформацію про відеозаписи коментувати відмовились.

Нагадаємо, чоловік Міли Куніс боїться наслідків скандалу навколо Шона Комбса. Також українські зірки прокоментували кримінальну справу та звинувачення у сутенерстві репера P. Diddy. Також підозрюваний музичний продюсер змусив замовкнути Джастіна Бібера.

Водночас ми розповідали, що коїлося на "білих вечірках" P. Diddy та чому у всьому звинувачують Бейонсе.