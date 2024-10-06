В деле P. Diddy появились новые доказательства - видео интима со звездами

Три видео интима со звездами — что нового в деле P. Diddy
Стало известно, что предположительно у следствия появились четыре записи с половыми актами, три из которых с участием арестованного рэпера P. Diddy. Эти доказательства могут повлиять на ход скандального дела.
Об этом пишет Page Six.
P. Diddy записывал интим со знаменитостями на видео и поплатился
Адвокат Ариэль Митчелл-Кидд, представляющая интересы одного из обвинителей рэпера P. Diddy, сообщила о существовании трех видеозаписей полового акта. На них арестованный музыкальный продюсер, настоящее имя которого Шон Комбс, и еще три звезды.
"Лица, которые связались со мной, якобы имели три разных записи с тремя разными знаменитостями, среди которых и P. Diddy, а также четвертая без P. Diddy, но в ужасной ситуации", — заявила она на NewsNation.
Также адвокат добавила, что четвертое видео со звездой было записано в одном из домов Комбса, остальные три селебрити — ранее были опубликованы в списке "А". Впрочем, защитница не просматривала доказательства самостоятельно.
"Я не могу засвидетельствовать, существуют ли они или нет. Мне просто сначала сказали, что у них есть этот архив видео. Поэтому я должна верить, что есть много знаменитостей, которые знают, что они сделали..." — добавила Митчелл- Кидд.
Diddy Party List is dropping— Busy Bee 1963 (@busybeeisme1963) September 25, 2024
Part 1 pic.twitter.com/m47NCDmqvG
В то же время адвокат не первый, кто вспоминает о наличии видео преступления. Ранее об этом уже говорил офицер Департамента внутренней безопасности, участвовавший в рейдах на дома P. Diddy.
"Есть узнаваемые имена на кадрах, которые мы получили, но я не буду подтверждать их личности... Но это больше, чем просто одно", — загадочно прокомментировал полицейский журналистам The Post Friday.
Кроме того, адвокат Тони Базби также заявлял на пресс-конференции в начале этой недели, что "многие влиятельные люди" причастны к преступлениям репера. Известные имена "шокируют" общество. Команда и представители P. Diddy информацию о видео записях комментировать отказались.
Напомним, мужчина Милы Кунис боится последствий скандала вокруг Шона Комбса. Также украинские звезды прокомментировали уголовное дело и обвинения в сутенерстве репера P. Diddy. Также подозреваемый музыкальный продюсер заставил умолкнуть Джастина Бибера.
В то же время мы рассказывали, что творилось на "белых вечеринках" P. Diddy и почему во всем обвиняют Бейонсе.
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