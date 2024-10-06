В деле P. Diddy появились новые доказательства - видео интима со звездами

Американский музыкальный продюсер P. Diddy. Фото: Reuters

Стало известно, что предположительно у следствия появились четыре записи с половыми актами, три из которых с участием арестованного рэпера P. Diddy. Эти доказательства могут повлиять на ход скандального дела.

Об этом пишет Page Six.

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Адвокат Ариэль Митчелл-Кидд, представляющая интересы одного из обвинителей рэпера P. Diddy, сообщила о существовании трех видеозаписей полового акта. На них арестованный музыкальный продюсер, настоящее имя которого Шон Комбс, и еще три звезды.

"Лица, которые связались со мной, якобы имели три разных записи с тремя разными знаменитостями, среди которых и P. Diddy, а также четвертая без P. Diddy, но в ужасной ситуации", — заявила она на NewsNation.

Обнаженные девушки на "белых вечеринках" P.Diddy. Фото: instagram.com/legends.inc

Также адвокат добавила, что четвертое видео со звездой было записано в одном из домов Комбса, остальные три селебрити — ранее были опубликованы в списке "А". Впрочем, защитница не просматривала доказательства самостоятельно.

"Я не могу засвидетельствовать, существуют ли они или нет. Мне просто сначала сказали, что у них есть этот архив видео. Поэтому я должна верить, что есть много знаменитостей, которые знают, что они сделали..." — добавила Митчелл- Кидд.

Diddy Party List is dropping



Part 1 pic.twitter.com/m47NCDmqvG — Busy Bee 1963 (@busybeeisme1963) September 25, 2024

В то же время адвокат не первый, кто вспоминает о наличии видео преступления. Ранее об этом уже говорил офицер Департамента внутренней безопасности, участвовавший в рейдах на дома P. Diddy.

"Есть узнаваемые имена на кадрах, которые мы получили, но я не буду подтверждать их личности... Но это больше, чем просто одно", — загадочно прокомментировал полицейский журналистам The Post Friday.

P.Diddy приглашал на вечеринки известных звезд. Фото: instagram.com/legends.inc

Кроме того, адвокат Тони Базби также заявлял на пресс-конференции в начале этой недели, что "многие влиятельные люди" причастны к преступлениям репера. Известные имена "шокируют" общество. Команда и представители P. Diddy информацию о видео записях комментировать отказались.

Напомним, мужчина Милы Кунис боится последствий скандала вокруг Шона Комбса. Также украинские звезды прокомментировали уголовное дело и обвинения в сутенерстве репера P. Diddy. Также подозреваемый музыкальный продюсер заставил умолкнуть Джастина Бибера.

В то же время мы рассказывали, что творилось на "белых вечеринках" P. Diddy и почему во всем обвиняют Бейонсе.