Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Чоловік Міли Куніс боїться розслідування щодо P. Diddy — раніше були друзями arrow

Чоловік Міли Куніс боїться розслідування щодо P. Diddy — раніше були друзями

6 жовтня 2024 07:50
Віталій Ковальчук - Редактор
Ештон Кутчер боїться розслідування щодо репера P. Diddy
Американський актор Ештон Кутчер. Фото: Instagram/aplusk
Віталій Ковальчук - Редактор

Скандальні білі вечірки репера P. Diddy, якого тримають під вартою через численні звинувачення у насильстві, торкнулись багатьох знаменитостей. Чимало з них не просто відвідували розпусні заходи, але й були друзями музичного продюсера. Серед них і голлівудський актор Ештон Кутчер. 

Про це повідомляє видання TMZ

Читайте також:

Ештон Кутчер боїться суду над P. Diddy

За повідомленнями джерел таблоїда,  46-річний чоловік голлівудської акторки українського походження Міли Куніс стурбований тим, що його можуть втягнути у кримінальну справу P. Diddy. Втім, за чутками, до нього поки що питань не має.

Кілька джерел, які безпосередньо знайомі з розслідуванням, повідомили TMZ, що Ештон ні в якому разі не є суб’єктом зацікавленості федерального кримінального розслідування.

"Ці розмови та чутки потрібно припинити. Ештон не має до цього жодного відношення. Нульова участь. Нульова інформація про ці дії. Ештон, як і всі інші в Голлівуді, відвідував вечірки P. Diddy 20 років тому", — передає слова близького оточення Кутчера TMZ. 

Ештон Кутчер і Шон Комбз (справжнє ім’я P. Diddy) були знайомі кілька десятиліть. Ештон відвідував вечірки, але, зараз, за словами джерела таблоїда, він шкодує про їхнє спілкування у світлі нещодавнього арешту репера та висунення звинувачень.

Федеральна прокуратура заявила, що розглядає можливість пред’явлення звинувачень іншим людям, причетним до можливих злочинів P. Diddy. Тим часом адвокат Тоні Базбі каже, що він представляє 120 клієнтів, які збираються подати цивільні позови проти P. Diddy та інших осіб за насильство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська співачка MamaRika на тлі скандалу з P. Diddy пригадала, чи відбувалося таке в Україні. Також ми розповідали, що P. Diddy змусив Джастіна Бібера тримати язик за зубами.

скандал актори закордонні зірки Ештон Кутчер P. Diddy

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

6 жовтня 2024

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:00 Росіяни атакували Суми — є влучання

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

6 жовтня 2024
Text

15:23 Українські снайпери показали, як знищували штурмові загони росіян на Харківщині

5 жовтня 2024
Text

15:11 Гончаренко прокоментував корупційний скандал з головою Хмельницької МСЕК

Text

13:26 Збентежені та шоковані — як реагують українські зірки на скандал з P. Diddy

Text

12:42 Камалія розповіла, хто і чому відмовив її підписати контракт із ЗСУ

Text

00:05 Військовий відповів, до яких наслідків призведе масове СЗЧ на Донбасі

4 жовтня 2024
Text

21:30 Полковник ДПСУ поділився подробицями перебування у російському полоні — ексклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, що ще один день бойових дій дорівнює місяцю розмінувань

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК