Ештон Кутчер боїться розслідування щодо репера P. Diddy

Американський актор Ештон Кутчер. Фото: Instagram/aplusk

Скандальні білі вечірки репера P. Diddy, якого тримають під вартою через численні звинувачення у насильстві, торкнулись багатьох знаменитостей. Чимало з них не просто відвідували розпусні заходи, але й були друзями музичного продюсера. Серед них і голлівудський актор Ештон Кутчер.

Про це повідомляє видання TMZ.

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За повідомленнями джерел таблоїда, 46-річний чоловік голлівудської акторки українського походження Міли Куніс стурбований тим, що його можуть втягнути у кримінальну справу P. Diddy. Втім, за чутками, до нього поки що питань не має.

Кілька джерел, які безпосередньо знайомі з розслідуванням, повідомили TMZ, що Ештон ні в якому разі не є суб’єктом зацікавленості федерального кримінального розслідування.

"Ці розмови та чутки потрібно припинити. Ештон не має до цього жодного відношення. Нульова участь. Нульова інформація про ці дії. Ештон, як і всі інші в Голлівуді, відвідував вечірки P. Diddy 20 років тому", — передає слова близького оточення Кутчера TMZ.

Ештон Кутчер і Шон Комбз (справжнє ім’я P. Diddy) були знайомі кілька десятиліть. Ештон відвідував вечірки, але, зараз, за словами джерела таблоїда, він шкодує про їхнє спілкування у світлі нещодавнього арешту репера та висунення звинувачень.

Федеральна прокуратура заявила, що розглядає можливість пред’явлення звинувачень іншим людям, причетним до можливих злочинів P. Diddy. Тим часом адвокат Тоні Базбі каже, що він представляє 120 клієнтів, які збираються подати цивільні позови проти P. Diddy та інших осіб за насильство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська співачка MamaRika на тлі скандалу з P. Diddy пригадала, чи відбувалося таке в Україні. Також ми розповідали, що P. Diddy змусив Джастіна Бібера тримати язик за зубами.