Эштон Кутчер боится расследования в отношении рэпера P. Diddy

Американский актер Эштон Кутчер. Фото: Instagram/aplusk

Скандальные белые вечеринки рэпера P. Diddy, которого содержат под стражей из-за многочисленных обвинений в насилии, коснулись многих знаменитостей. Многие из них не просто посещали развратные мероприятия, но и были друзьями музыкального продюсера. Среди них и голливудский актер Эштон Кутчер.

Об этом сообщает издание TMZ.

Читайте также:

Эштон Кутчер боится суда над P. Diddy

По сообщениям источников таблоида, 46-летний муж голливудской актрисы украинского происхождения Милы Кунис обеспокоен тем, что его могут вовлечь в уголовное дело P. Diddy. Впрочем, по слухам, к нему пока что вопросов нет.

Несколько источников, непосредственно знакомых с расследованием, сообщили TMZ, что Эштон ни в коем случае не является субъектом заинтересованности федерального уголовного расследования.

"Эти разговоры и слухи нужно прекратить. Эштон не имеет к этому никакого отношения. Нулевое участие. Нулевая информация об этих действиях. Эштон, как и все остальные в Голливуде, посещал вечеринки P. Diddy 20 лет назад", — передает слова близкого окружения Кутчера TMZ.

Эштон Кутчер и Шон Комбз (настоящее имя P. Diddy) были знакомы несколько десятилетий. Эштон посещал вечеринки, но сейчас, по словам источника таблоида, он сожалеет об их общении в свете недавнего ареста рэпера и предъявления обвинений.

Федеральная прокуратура заявила, что рассматривает возможность предъявления обвинений другим людям, причастным к возможным преступлениям P. Diddy. Между тем, адвокат Тони Базби говорит, что он представляет 120 клиентов, которые собираются подать гражданские иски против P. Diddy и других лиц за насилие.

Напомним, ранее мы писали, что украинская певица MamaRika на фоне скандала с P. Diddy вспомнила, происходило ли такое в Украине. Также мы рассказывали, что P. Diddy заставил Джастина Бибера держать язык за зубами.