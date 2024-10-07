Как умер Майкл Джексон и при чем здесь арестованный P. Diddy — страшные теории

Певец Майкл Джексон. Фото: instagram/michaeljackson

Сеть разразилась теориями заговора, и одна из них касается чрезвычайно популярного, гениального и не менее загадочного певца Майкла Джексона. После скандала с американским рэпером P. Diddy и его вероятной причастности к смерти звезды фанаты продолжают подозревать, что Джексон все еще жив.

Редакция Новини.LIVE делится деталями.

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Как умер Майкл Джексон?

На фоне резонансной теории, как P. Diddy, Jay-Z и Бейонсе убили Майкла Джексона, вспоминаем детали его смерти.

Майкл Джексон и P. Diddy. Фото: New York Post

Поп-икона умер от передозировки сильнодействующим хирургическим анестетиком пропофолом. Препарат был введен врачом Конрадом Мюрреем, который впоследствии был приговорен за непреднамеренное убийство к четырем годам заключения. Его освободили после отбытия половины срока за хорошее поведение.

Майкл Джексон покинул мир 25 июня 2009 года из-за остановки сердца. Его похоронили на лос-анджелесском кладбище "Форест Лоун". Тело артиста положили в бронзовый гроб, названный "Прометеем". Он был покрыт 14-каратным золотом, а изнутри обит синим бархатом. Семья заплатила за него 25 тысяч долларов.

Впрочем, поклонники певца вспомнили и старые сплетни о гибели звезды. Есть сомнения, действительно ли Джексон покинул этот мир. Думают, что он инсценировал смерть, чтобы обрести собственное спокойствие.

Майкла Джексона хоронили в закрытом гробу. Официальная версия заключается в том, что при попытке реанимации певца лицо сильно повредили. По версии фанатов — гроб был пуст.

В то же время Майкл Джексон очень "вовремя" умер, ведь у него были финансовые проблемы. Артист задолжал 500 миллионов долларов и обязательств перед кредиторами. Также на певца давило общество и не давало ни минуты на конфиденциальность.

В частности, журналисты разных СМИ обвиняли артиста в педофилии. Он же подозрения постоянно отрицал. Также теоретики вспоминают о найденном дневнике с планами инсценировки смерти Джексона, впрочем, подтверждения этой информации нет.

Обратили внимание фанаты и на семью певца. Никто из родных не лил слез на похоронах, и даже больше — потом давали интервью. В частности, люди по всему миру якобы время от времени замечают фигуру, похожую на Майкла Джексона. Ни одна из этих догадок не имеет фактического подтверждения.

Последний разговор Майкла Джексона о P. Diddy?

В сети также утверждают, что известный последний звонок Майкла Джексона, в котором он рассказывает об угрозе его жизни, касается и репера P. Diddy.

"Они могут быть вместе, группа людей. Они хотят от меня избавиться. Я не знаю, что произойдет. Они могут подставить меня", — говорил Майкл Джексон.

Поклонники убеждены, что артист имел в виду звездную троицу P. Diddy, Jay-Z и Бейонсе. Однако это лишь теория без доказательств.

Напомним, почему фанаты обвинили в смерти Майкла Джексона Бейонсе, P. Diddy и Jay-Z.

Также стали известны новые детали вечеринок арестованного рэпера P.Diddy. Ранее следствие получило четыре видео с интимными сценами звезд.