Как умер Майкл Джексон и при чем здесь арестованный P. Diddy — страшные теории

Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy
Сеть разразилась теориями заговора, и одна из них касается чрезвычайно популярного, гениального и не менее загадочного певца Майкла Джексона. После скандала с американским рэпером P. Diddy и его вероятной причастности к смерти звезды фанаты продолжают подозревать, что Джексон все еще жив.
Редакция Новини.LIVE делится деталями.
Как умер Майкл Джексон?
На фоне резонансной теории, как P. Diddy, Jay-Z и Бейонсе убили Майкла Джексона, вспоминаем детали его смерти.
Поп-икона умер от передозировки сильнодействующим хирургическим анестетиком пропофолом. Препарат был введен врачом Конрадом Мюрреем, который впоследствии был приговорен за непреднамеренное убийство к четырем годам заключения. Его освободили после отбытия половины срока за хорошее поведение.
Майкл Джексон покинул мир 25 июня 2009 года из-за остановки сердца. Его похоронили на лос-анджелесском кладбище "Форест Лоун". Тело артиста положили в бронзовый гроб, названный "Прометеем". Он был покрыт 14-каратным золотом, а изнутри обит синим бархатом. Семья заплатила за него 25 тысяч долларов.
Впрочем, поклонники певца вспомнили и старые сплетни о гибели звезды. Есть сомнения, действительно ли Джексон покинул этот мир. Думают, что он инсценировал смерть, чтобы обрести собственное спокойствие.
Майкла Джексона хоронили в закрытом гробу. Официальная версия заключается в том, что при попытке реанимации певца лицо сильно повредили. По версии фанатов — гроб был пуст.
В то же время Майкл Джексон очень "вовремя" умер, ведь у него были финансовые проблемы. Артист задолжал 500 миллионов долларов и обязательств перед кредиторами. Также на певца давило общество и не давало ни минуты на конфиденциальность.
@theonlycletus
#mickaeljacksonalive eljacksonalive♬ original sound - theonlycletus
В частности, журналисты разных СМИ обвиняли артиста в педофилии. Он же подозрения постоянно отрицал. Также теоретики вспоминают о найденном дневнике с планами инсценировки смерти Джексона, впрочем, подтверждения этой информации нет.
Обратили внимание фанаты и на семью певца. Никто из родных не лил слез на похоронах, и даже больше — потом давали интервью. В частности, люди по всему миру якобы время от времени замечают фигуру, похожую на Майкла Джексона. Ни одна из этих догадок не имеет фактического подтверждения.
@thr1llern1ght
I Don't Believe Any Of This. Но как ты Guys Think? #michaeljackson #thr1llern1ght #mjjinnocent #fyp #iconic #trending #jackson #parati #pommeenparati #viral #activas #foryou #xyzbca #viraltiktok #getmeoutofmyflopera♬ Billie Jean - Michael Jackson
Последний разговор Майкла Джексона о P. Diddy?
В сети также утверждают, что известный последний звонок Майкла Джексона, в котором он рассказывает об угрозе его жизни, касается и репера P. Diddy.
"Они могут быть вместе, группа людей. Они хотят от меня избавиться. Я не знаю, что произойдет. Они могут подставить меня", — говорил Майкл Джексон.
Поклонники убеждены, что артист имел в виду звездную троицу P. Diddy, Jay-Z и Бейонсе. Однако это лишь теория без доказательств.
@hidden.truths83
Michael Jackson Сложность Everything Before He Dies In Phone Call, And You Won't Believe What He Said #storytime #story #usa #truestory #michaeljackson #diddy♬ som original - hidden truths
Напомним, почему фанаты обвинили в смерти Майкла Джексона Бейонсе, P. Diddy и Jay-Z.
Также стали известны новые детали вечеринок арестованного рэпера P.Diddy. Ранее следствие получило четыре видео с интимными сценами звезд.
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