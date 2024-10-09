P. Diddy. Фото: Reuters

Команда скандального репера P. Diddy не полишає спроб витягнути його з в'язниці. Музикант відмовляється зізнаватися у сексуальних злочинах, в яких його звинувачують.

Про це повідомило видання Page Six.

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Адвокати P. Diddy подали третю апеляцію

54-річний продюсер Шон Комбс (справжнє ім'я музиканта) вже місяць перебуває під арештом за звинуваченнями у змові з метою рекету, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, шахрайстві та сутенерстві.

До сьогодні P. Diddy не визнав себе винним і заперечує усі позови проти нього.

Днями адвокати P. Diddy в черговий раз подали апеляцію на досудове звільнення до Апеляційного суду другого округу США. Захист репера посилається на недостатню кількістю доказів проти нього та юридичну помилку.

P. Diddy. Фото: скриншот

Вони намагаються оскаржити рішення Південного округу Нью-Йорка, який двічі відмовив реперу у звільненні під заставу на підставі звинувачень у перешкоджанні правосуддю і тиску на свідків.

Як відомо, адвокати Комбса раніше представили "надійний пакет застави з надзвичайно обмежувальними умовами", який включав домашнє ув'язнення з GPS-моніторингом, відсутність доступу до інтернету і телефонів, цілодобовий нагляд, відсутність відвідувачів-жінок, окрім сім'ї та матерів його дітей, а також щотижневе тестування на наркотики.

Окрім того, за звільнення зірка хіп-хопу був готовий заплатити до 50 мільйонів доларів, запропонувавши свій будинок у Майамі та будинок своєї матері як заставу.

Однак прокурори відхилили вже дві апеляції та наполягають на утриманні Комбса під вартою. Наразі музикант перебуває у в'язниці в Брукліні в очікуванні суду. Йому загрожує мінімум 15 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, в яких умовах тримають P. Diddy у в'язниці.

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