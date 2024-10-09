Подали третю апеляцію — адвокати P. Diddy вимагають звільнити репера до суду
Команда скандального репера P. Diddy не полишає спроб витягнути його з в'язниці. Музикант відмовляється зізнаватися у сексуальних злочинах, в яких його звинувачують.
Про це повідомило видання Page Six.
Адвокати P. Diddy подали третю апеляцію
54-річний продюсер Шон Комбс (справжнє ім'я музиканта) вже місяць перебуває під арештом за звинуваченнями у змові з метою рекету, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, шахрайстві та сутенерстві.
До сьогодні P. Diddy не визнав себе винним і заперечує усі позови проти нього.
Днями адвокати P. Diddy в черговий раз подали апеляцію на досудове звільнення до Апеляційного суду другого округу США. Захист репера посилається на недостатню кількістю доказів проти нього та юридичну помилку.
Вони намагаються оскаржити рішення Південного округу Нью-Йорка, який двічі відмовив реперу у звільненні під заставу на підставі звинувачень у перешкоджанні правосуддю і тиску на свідків.
Як відомо, адвокати Комбса раніше представили "надійний пакет застави з надзвичайно обмежувальними умовами", який включав домашнє ув'язнення з GPS-моніторингом, відсутність доступу до інтернету і телефонів, цілодобовий нагляд, відсутність відвідувачів-жінок, окрім сім'ї та матерів його дітей, а також щотижневе тестування на наркотики.
Окрім того, за звільнення зірка хіп-хопу був готовий заплатити до 50 мільйонів доларів, запропонувавши свій будинок у Майамі та будинок своєї матері як заставу.
Однак прокурори відхилили вже дві апеляції та наполягають на утриманні Комбса під вартою. Наразі музикант перебуває у в'язниці в Брукліні в очікуванні суду. Йому загрожує мінімум 15 років за ґратами.
Нагадаємо, раніше стало відомо, в яких умовах тримають P. Diddy у в'язниці.
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