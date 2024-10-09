Яким репер P. Diddy був у молодості — відео

Американський репер та музичний продюсер P. Diddy в юності. Фото: the daily beast

Скандальний репер P. Diddy, якого звинувачують у сутенерстві та рекеті, продовжує бути в центрі уваги. Втім, у мережі переконані, він не завжди був поганим. Прихильники пригадали, який він мав вигляд на початку своєї кар'єри.

Редакція Новини.LIVE продовжує розповідати про скандал.

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Яким репер P. Diddy був у молодості?

Шон Джон Комбс народився 4 листопада 1969 року в Нью-Йорку. Його мама працювала моделлю та помічницею вчителя, а батько служив у ВПС США та був партнером засудженого нью-йоркського наркоторговця Френка Лукаса. Артист залишився без тата, коли йому було лише два роки. Його розстріляли у своїй же автівці.

Хлопець закінчив римсько-католицьку середню школу, грав в американський футбол та звичкою важко дихати та пихтіти заробив прізвисько Puff. Опісля вивчав бізнес в Говардському університеті, але так і не закінчив другий курс. Повернувся туди лише у 2014 році, ба більше — здобув докторський ступінь з гуманітарних наук та виголосив красиву промову перед студентами.

Зайнявся дизайном одягу, музикою і заснував лейбл. А далі неодноразово потрапляв у руки поліції. Звичайна юність перетворилась у типовий сценарій Голлівуду.

Раніше ми писали, що українська співачка MamaRika на тлі скандалу з P. Diddy пригадала, чи відбувалося таке в Україні. Також розповідали, що арештований репер змусив Джастіна Бібера тримати язик за зубами.

Нагадаємо, фанати нарешті зрозуміли, чому Джастін Бібер оберігає Біллі Айліш. Також українська телеведуча Катерина Осадча зізналась, чи міг би статися такий скандал в українському шоу-бізнесі.

Водночас ми детально описали, що коїлося на "білих вечірках" P. Diddy та чому у всьому звинувачують Бейонсе.