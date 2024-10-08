Cкандал із P. Diddy — зірки намагаються відкупитися

Американський музичний продюсер та репер P. Diddy. Фото: Reuters

Деякі знаменитості, які нібито брали участь у скандальних вечірках репера P. Diddy уклали мирову угоду з жертвами. Таким чином, вони намагаються уникнути публічного розголосу в суді.

Про це пише Page Six.

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Адвокат Тоні Базбі, який представляє інтереси 120 ймовірних жертв, яка постраждали на вечірках репера заявив, що він надіслав листи з вимогою "вирішити питання" в приватному порядку багатьом знаменитостям, які були причетні до насилля.

Правник стверджує, що "багато людей" знали про вечірки репера або були присутніми на них і нічого не сказали. Він вважає, що ці люди повинні бути притягнуті до відповідальності — і він планує це зробити.

Базбі додав, що єдиний спосіб для деяких з цих знаменитостей зберегти анонімність — це укласти мирову угоду з жертвами.

"У кожному окремому випадку, особливо в таких, як цей, ми збираємо дані, збираємо докази, проводимо належну перевірку, проводимо час з жертвою, а потім, оскільки це в інтересах жертви, ми намагаємося вирішити ці питання без подачі публічного позову, і ми це вже робили", — пояснив він.

Якщо особи, які отримали листи з вимогами, відмовляться платити — їхні імена будуть оприлюднені через публічні судові позови.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська співачка MamaRika на тлі скандалу з P. Diddy пригадала, чи відбувалося таке в Україні. Також ми розповідали, що P. Diddy змусив Джастіна Бібера тримати язик за зубами.