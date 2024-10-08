Cкандал с P. Diddy – звезды пытаются откупиться

Американский музыкальный продюсер и рэпер P. Diddy. Фото: Reuters

Некоторые знаменитости, якобы участвовавшие в скандальных вечеринках рэпера P. Diddy заключили мировое соглашение с жертвами. Таким образом, они пытаются избежать публичной огласки в суде.

Об этом пишет Page Six.

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Адвокат Тони Базби, представляющий интересы 120 вероятных жертв, пострадавших на вечеринках рэпера заявил, что он направил письма с требованием "решить вопрос" в частном порядке многим знаменитостям, причастным к насилию.

Юрист утверждает, что "многие люди" знали о вечеринках рэпера или присутствовали на них и ничего не сказали. Он считает, что эти люди должны быть привлечены к ответственности и он планирует это сделать.

Базби добавил, что единственный способ для некоторых из этих знаменитостей сохранить анонимность — заключить мировое соглашение с жертвами.

"В каждом частном случае, особенно в таких, как этот, мы собираем данные, собираем доказательства, проводим надлежащую проверку, проводим время с жертвой, а затем, поскольку это в интересах жертвы, мы пытаемся решить эти вопросы без подачи публичного иска, и мы это уже делали", — объяснил он.

Если лица, получившие письма с требованиями, откажутся платить, их имена будут обнародованы в публичных судебных исках.

Напомним, ранее мы писали, что украинская певица MamaRika на фоне скандала с P. Diddy вспомнила, происходило ли такое в Украине. Также мы рассказывали, что P. Diddy заставил Джастина Бибера держать язык за зубами.