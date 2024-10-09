Каким рэпер P. Diddy был в молодости — видео

Американский реппер и музыкальный продюсер P. Diddy в юности. Фото: the daily beast

Скандальный рэпер P. Diddy, обвиняемый в сутенерстве и рэкете, продолжает быть в центре внимания. Впрочем, в сети убеждены, что он не всегда был плохим. Поклонники вспомнили, как он выглядел в начале своей карьеры.

Редакция Новини.LIVE продолжает рассказывать о скандале.

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Шон Джон Комбс родился 4 ноября 1969 в Нью-Йорке. Его мама работала моделью и помощницей учителя, а отец служил в ВВС США и был партнером осужденного нью-йоркского наркоторговца Фрэнка Лукаса. Артист остался без папы, когда ему было всего два года. Его расстреляли в своем же автомобиле.

Парень окончил римско-католическую среднюю школу, играл в американский футбол и привычкой тяжело дышать и пыхтить заработал прозвище Puff. Затем изучал бизнес в Говардском университете, но так и не закончил второй курс. Вернулся туда только в 2014 году, более того, получил докторскую степень по гуманитарным наукам и произнес красивую речь перед студентами.

Занялся дизайном одежды, музыкой и основал лейбл. А дальше неоднократно попадал в руки полиции. Благоприятная юность превратилась в типичный сценарий Голливуда.

Ранее мы писали, что украинская певица MamaRika на фоне скандала с P. Diddy вспомнила, происходило ли такое в Украине. Также рассказывали, что арестованный рэпер заставил Джастина Бибера держать язык за зубами.

Напомним, фанаты наконец-то поняли, почему Джастин Бибер оберегает Билли Айлиш. Также украинская телеведущая Екатерина Осадчая призналась, мог ли произойти такой скандал в украинском шоу-бизнесе.

В то же время мы подробно описали, что творилось на "белых вечеринках" P. Diddy и почему во всем обвиняют Бейонсе.