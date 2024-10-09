P. Diddy требует освободить его под залог.

P. Diddy. Фото: Daily Mail

Команда скандального рэпера P. Diddy не оставляет попыток вытащить его из тюрьмы. Музыкант отказывается признаваться в сексуальных преступлениях, в которых его обвиняют.

Об этом сообщило издание Page Six.

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54-летний продюсер Шон Комбс (настоящее имя музыканта) уже месяц находится под арестом по обвинениям в сговоре с целью рэкета, торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, мошенничестве и сутенерстве.

До сих пор P. Diddy не признал себя виновным и отрицает все иски против него.

На днях адвокаты P. Diddy в очередной раз подали апелляцию на досудебное освобождение в Апелляционный суд второго округа США. Защита рэпера ссылается на недостаточное количество доказательств против него и юридическую ошибку.

P. Diddy. Фото: скриншот

Они пытаются обжаловать решение решения Южного округа Нью-Йорка, дважды отказавшего рэперу в освобождении под залог на основании обвинений в препятствовании правосудию и давлении на свидетелей.

Как известно, адвокаты Комбса ранее представили "надежный пакет залога с чрезвычайно ограничительными условиями", включавший домашнее заключение с GPS-мониторингом, отсутствие доступа к интернету и телефонам, круглосуточный надзор, отсутствие посетителей-женщин, кроме его семьи и матерей. детей, а также еженедельное тестирование на наркотики.

Кроме того, за освобождение звезды хип-хопа готов был заплатить до 50 миллионов долларов, предложив свой дом в Майами и дом своей матери в качестве залога.

Однако прокуроры отклонили две апелляции и настаивают на содержании Комбса под стражей. В настоящее время музыкант находится в тюрьме в Бруклине в ожидании суда. Ему грозит минимум 15 лет за решеткой.

Напомним, ранее стало известно, в каких условиях держат P. Diddy в тюрьме.

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