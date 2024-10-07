Чи дійсно під будинком P. Diddy були таємні тунелі — подробиці, відео

Репер P. Diddy. Фото: The Mirror

У мережі з'явилася ще одна теорія змови навколо секс-скандалу з американським репером P. Diddy. Серед користувачів активно шириться відео з підземними тунелями та таємними кімнатами під маєтком продюсера.

Редакція Новини.LIVE ділиться деталями.

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Чи дійсно під будинком P. Diddy знайшли таємні тунелі

Після арешту скандального музиканта в мережі з'явилися кадри обшуку його будинку у Лос-Анджелесі. У популярному медіа Pop Tingz з'явився допис у Х, в якому йдеться про підземні тунелі в будинку Шона Комбса (справжнє ім'я P. Diddy) та власний кінотеатр на 35 осіб.

A tunnel was also found in Diddy’s home.



According to the Lanacion website, the interior has a private theater with capacity for 35 people, a fully equipped gym and a wine room. The most curious thing about the property is an underwater tunnel connected to a grotto inside the… pic.twitter.com/fbSLCKZVni — Pop Tingz (@ThePopTingz) September 26, 2024

Пізніше ще один відомий ресурс натякнув на те, що будинок P. Diddy може бути з'єднаний підземним ходом із маєтком Playboy, який розташовується неподалік.

google earth shows Diddy Mansion and Playboy Mansion practically next door to each other and on the same PARALLEL as the Getty - what are the odds they're all connected underground? pic.twitter.com/3SxrIAlC4j — ChartWord (@ChartWord) September 24, 2024

Теорія змови швидко завірусилася серед користувачів та у мережі почали "спливати" більш шокуючі подробиці. На одному з відео CNN було показано тунель з різними ходами та таємними кімнатами, де були розкидані різні речі.

Подейкували, що саме тут P. Diddy міг ховати своїх жертв, зокрема дітей, та мати прямий доступ до маєтку Г'ю Гефнера.

Однак видання Reuters офіційно назвало відео фейком. Як виявилося, кадри про "підземне лігво" P. Diddy були сфабриковані ще навесні 2024 року під час перших обшуків в домі репера.

Тунель у будинку P. Diddy. Фото: Reuters Image

Нагадаємо, раніше відкрився новий погляд на смерть Майкла Джексона на тлі скандалу з P.Diddy.

Також стало відомо, що P. Diddy запрошував на свої "білі вечірки" не лише зірок, а й королівську родину.