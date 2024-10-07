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Бункер та тунелі — чи дійсно P. Diddy мав таємний хід до маєтку Playboy

7 жовтня 2024 23:30
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Чи дійсно під будинком P. Diddy були таємні тунелі — подробиці, відео
Репер P. Diddy. Фото: The Mirror
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

У мережі з'явилася ще одна теорія змови навколо секс-скандалу з американським репером P. Diddy. Серед користувачів активно шириться відео з підземними тунелями та таємними кімнатами під маєтком продюсера.

Редакція Новини.LIVE ділиться деталями.

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Після арешту скандального музиканта в мережі з'явилися кадри обшуку його будинку у Лос-Анджелесі. У популярному медіа Pop Tingz з'явився допис у Х, в якому йдеться про підземні тунелі в будинку Шона Комбса (справжнє ім'я P. Diddy) та власний кінотеатр на 35 осіб.

Пізніше ще один відомий ресурс натякнув на те, що будинок P. Diddy може бути з'єднаний підземним ходом із маєтком Playboy, який розташовується неподалік.

Теорія змови швидко завірусилася серед користувачів та у мережі почали "спливати" більш шокуючі подробиці. На одному з відео CNN було показано тунель з різними ходами та таємними кімнатами, де були розкидані різні речі.

Подейкували, що саме тут P. Diddy міг ховати своїх жертв, зокрема дітей, та мати прямий доступ до маєтку Г'ю Гефнера. 

Однак видання Reuters офіційно назвало відео фейком. Як виявилося, кадри про "підземне лігво" P. Diddy були сфабриковані ще навесні 2024 року під час перших обшуків в домі репера.

Тунель у будинку P. Diddy
Тунель у будинку P. Diddy. Фото: Reuters Image

Нагадаємо, раніше відкрився новий погляд на смерть Майкла Джексона на тлі скандалу з P.Diddy.

Також стало відомо, що P. Diddy запрошував на свої "білі вечірки" не лише зірок, а й королівську родину.

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