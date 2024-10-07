Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бункер и туннели — действительно ли P. Diddy имел тайный ход к особняку Playboy arrow

Бункер и туннели — действительно ли P. Diddy имел тайный ход к особняку Playboy

7 октября 2024 23:30
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Действительно ли под домом P. Diddy были тайные тоннели — подробности, видео
Рэпер P. Diddy. Фото: The Mirror
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

В сети появилась еще одна теория заговора вокруг секс-скандала с американским рэпером P. Diddy. Среди пользователей активно распространяется видео с подземными тоннелями и тайными комнатами под имением продюсера.

Редакция Новини.LIVE делится деталями.

Читайте также:

Действительно ли под домом P. Diddy обнаружили тайные тоннели

После ареста скандального музыканта в сети появились кадры обыска его дома в Лос-Анджелесе. В популярном медиа Pop Tingz появился пост в Х, в котором говорится о подземных тоннелях в доме Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy) и собственном кинотеатре на 35 человек.

Позже еще один известный ресурс намекнул на то, что дом P. Diddy может быть соединен подземным ходом с особняком Playboy, который находится неподалеку.

Теория заговора быстро завирусилась среди пользователей и в сети начали "всплывать" более шокирующие подробности. На одном из видео CNN был показан тоннель с разными ходами и тайными комнатами, где были разбросаны разные вещи.

Поговаривали, что именно здесь P. Diddy мог прятать своих жертв, в том числе детей, и иметь прямой доступ к особняку Хью Хефнера.

Однако издание Reuters официально назвало видео фейком. Как оказалось, кадры о "подземном логове" P. Diddy были сфабрикованы еще весной 2024 года во время первых обысков в доме рэпера.

Тоннели в доме P.Diddy
Тоннель в доме P. Diddy. Фото: Reuters Image

Напомним, ранее открылся новый взгляд на смерть Майкла Джексона на фоне скандала с P.Diddy.

Также стало известно, что P. Diddy приглашал на свои "белые вечеринки" не только звезд, но и королевскую семью.

скандал секс-скандал Playboy зарубежные звезды P. Diddy

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 Мобилизация в Украине в октябре — кого не будут призывать в ВСУ

00:16 В Киеве изменили движение автобусов — обновленный маршрут

00:04 В Одессе женщина пыталась повесить российский флаг — видео

00:02 Смерть Богдана Сташкива в ДТП на Закарпатье — как прославился легендарный певец

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

23:56 В Сумах слышали взрыв — военные предупреждали о КАБе на город

23:55 Стало известно, сколько украинцев добровольно обратились в центры рекрутинга

23:53 Воевал на стороне России — в Ивано-Франковске судили пленного украинца

23:39 На Львовщине на горе Лисовка нашли уникальные артефакты энеолита — фоторепортаж

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

23:33 Британия выделяет 4,5 млрд долларов на закупку военного вооружения для Украины

00:30 Мобилизация в Украине в октябре — кого не будут призывать в ВСУ

00:16 В Киеве изменили движение автобусов — обновленный маршрут

00:04 В Одессе женщина пыталась повесить российский флаг — видео

00:02 Смерть Богдана Сташкива в ДТП на Закарпатье — как прославился легендарный певец

7 октября 2024

23:56 В Сумах слышали взрыв — военные предупреждали о КАБе на город

23:55 Стало известно, сколько украинцев добровольно обратились в центры рекрутинга

23:53 Воевал на стороне России — в Ивано-Франковске судили пленного украинца

23:39 На Львовщине на горе Лисовка нашли уникальные артефакты энеолита — фоторепортаж

23:33 Британия выделяет 4,5 млрд долларов на закупку военного вооружения для Украины

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

23:16 Футболист из Украины встретился с Байденом в Белом доме — фото

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

06:40 Цены за 1 кг чермета в октябре — сколько стоит металлолом в Украине

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

Text

16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Text

16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

Text

13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Text

12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник