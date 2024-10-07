Действительно ли под домом P. Diddy были тайные тоннели — подробности, видео

Рэпер P. Diddy. Фото: The Mirror

В сети появилась еще одна теория заговора вокруг секс-скандала с американским рэпером P. Diddy. Среди пользователей активно распространяется видео с подземными тоннелями и тайными комнатами под имением продюсера.

Редакция Новини.LIVE делится деталями.

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После ареста скандального музыканта в сети появились кадры обыска его дома в Лос-Анджелесе. В популярном медиа Pop Tingz появился пост в Х, в котором говорится о подземных тоннелях в доме Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy) и собственном кинотеатре на 35 человек.

A tunnel был also found in Diddy's home.



Относительно к Lanacion website, в interior ha private theater with capacity for 35 people, a fully equipped gym and wine room. Большой сомнительный thing о property is underwater tunel connected to grotto inside the… pic.twitter.com/fbSLCKZVni — Pop Tingz (@ThePopTingz) September 26, 2024

Позже еще один известный ресурс намекнул на то, что дом P. Diddy может быть соединен подземным ходом с особняком Playboy, который находится неподалеку.

google earth shows Diddy Mansion and Playboy Mansion practically next door to each other and on the same PARALLEL as the Getty - what are the odds they're all connected underground? pic.twitter.com/3SxrIAlC4j — ChartWord (@ChartWord) September 24, 2024

Теория заговора быстро завирусилась среди пользователей и в сети начали "всплывать" более шокирующие подробности. На одном из видео CNN был показан тоннель с разными ходами и тайными комнатами, где были разбросаны разные вещи.

Поговаривали, что именно здесь P. Diddy мог прятать своих жертв, в том числе детей, и иметь прямой доступ к особняку Хью Хефнера.

Однако издание Reuters официально назвало видео фейком. Как оказалось, кадры о "подземном логове" P. Diddy были сфабрикованы еще весной 2024 года во время первых обысков в доме рэпера.

Тоннель в доме P. Diddy. Фото: Reuters Image

Напомним, ранее открылся новый взгляд на смерть Майкла Джексона на фоне скандала с P.Diddy.

Также стало известно, что P. Diddy приглашал на свои "белые вечеринки" не только звезд, но и королевскую семью.