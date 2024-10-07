Действительно ли под домом P. Diddy были тайные тоннели — подробности, видео

Бункер и туннели — действительно ли P. Diddy имел тайный ход к особняку Playboy
В сети появилась еще одна теория заговора вокруг секс-скандала с американским рэпером P. Diddy. Среди пользователей активно распространяется видео с подземными тоннелями и тайными комнатами под имением продюсера.
Редакция Новини.LIVE делится деталями.
Действительно ли под домом P. Diddy обнаружили тайные тоннели
После ареста скандального музыканта в сети появились кадры обыска его дома в Лос-Анджелесе. В популярном медиа Pop Tingz появился пост в Х, в котором говорится о подземных тоннелях в доме Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy) и собственном кинотеатре на 35 человек.
A tunnel был also found in Diddy's home.— Pop Tingz (@ThePopTingz) September 26, 2024
Относительно к Lanacion website, в interior ha private theater with capacity for 35 people, a fully equipped gym and wine room. Большой сомнительный thing о property is underwater tunel connected to grotto inside the… pic.twitter.com/fbSLCKZVni
Позже еще один известный ресурс намекнул на то, что дом P. Diddy может быть соединен подземным ходом с особняком Playboy, который находится неподалеку.
google earth shows Diddy Mansion and Playboy Mansion practically next door to each other and on the same PARALLEL as the Getty - what are the odds they're all connected underground? pic.twitter.com/3SxrIAlC4j— ChartWord (@ChartWord) September 24, 2024
Теория заговора быстро завирусилась среди пользователей и в сети начали "всплывать" более шокирующие подробности. На одном из видео CNN был показан тоннель с разными ходами и тайными комнатами, где были разбросаны разные вещи.
Поговаривали, что именно здесь P. Diddy мог прятать своих жертв, в том числе детей, и иметь прямой доступ к особняку Хью Хефнера.
Однако издание Reuters официально назвало видео фейком. Как оказалось, кадры о "подземном логове" P. Diddy были сфабрикованы еще весной 2024 года во время первых обысков в доме рэпера.
Напомним, ранее открылся новый взгляд на смерть Майкла Джексона на фоне скандала с P.Diddy.
Также стало известно, что P. Diddy приглашал на свои "белые вечеринки" не только звезд, но и королевскую семью.
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