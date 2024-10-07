Скандал з P. Diddy — репер намагався затягти на вечірки принца Вільяма і принца Гаррі

Принц Гаррі та принц Вільям. Фото: instagram.com/usweekly/

Репер P. Diddy запрошував на свої скандальні вечірки принца Вільяма і принца Гаррі. Музикант кликав їх, ще коли вони були зовсім юними.

Про це пише Page Six.

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Королівський експерт Крістофер Андерсен розповів про це після того, як було оприлюднене інтерв'ю 2011 року. В ньому скандально відомий музичний магнат говорив про те, що хотів би, щоб члени королівської родини відвідували його вечірки.

"P. Diddy запрошував і Вільяма, і Гаррі ще коли брати "були молодими хлопцями, які самі потрапляли в халепу. В молодості обидва принци потрапляли в заголовки газет після своїх витівок в нічних клубах Лондона та його околиць", — поділився Андерсен.

Він додав, що брати відхиляли запрошення репера, а після того, як Вільям і Кейт Міддлтон заручилися в 2010 році, P. Diddy припинив їх запрошувати.

Принц Гаррі та принц Вільям. Фото: Reuters

Вважається, що P. Diddy познайомився з принцами, коли виступав на благодійному концерті на честь їхньої покійної матері, принцеси Діани, у 2007 році.

Раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон повертається до своїх королівських обов'язків після хвороби. А також ми розповідали, що принц Вільям приїхав підтримати улюблену футбольну команду.